Nuovo bonus supermercato, per te 2.500€ entro il 2 ottobre: devi chiederlo così

Il nuovo bonus supermercato da 2.500euro che si potrà richiedere direttamente entro il 2 ottobre, con queste modalità specifiche. Bisogna darsi una mossa!

È un momento di crisi e poche opportunità, con uno scenario per il futuro che lascia ben poco all’immaginazione. Per questo motivo le famiglie italiane stanno cercando di trovare aiuti e agevolazioni, che possano supportare loro ad arrivare a fine mese in maniera degna. Una nuova opportunità è data dal nuovo bonus supermercato da 2500 euro, da richiedere solo con in questo modo. Facciamo subito chiarezza.

Opportunità per le famiglie italiane: bonus e agevolazioni

Ci sono nuove opportunità per tutte le famiglie italiane che hanno bisogno di aiuto, dal fare la spesa sino ad acquistare i kit per la scuola arrivando alle sempre più care bollette. In questo caso, si parla di un bonus da 2.500 euro e agevolazioni similari che sono state introdotte in contrasto al caro vita.

Ovviamente, ci sono moltissime agevolazioni attive e quelle legate alle utenze sono le più desiderate. I bonus pagamento bollette sono numerosi e rispondono alle varie esigenze di ogni tipo di famiglia.

Il bonus sociale e statale, considerato il periodo, viene affiancato da non pochi aiuti e iniziative locali al fine di trovare un pochino di ossigeno ogni volta che si riceve la bolletta delle utenze. Da non sottovalutare il bonus IREN che viene concesso ai clienti dell’azienda e poi il nuovo da 2.500 euro dedicato alla spesa.

Bonus supermercato da 2.500 euro: come funziona?

È una bellissima iniziativa offerta per tutte le famiglie che potranno ottenere il bonus da 2.500 euro per fare la spesa. Viene messa in campo dalla Conad Nord Ovest che ha pensato di dare una opportunità ai suoi clienti affezionati. Un modo come un altro per far sentire la vicinanza a tutte le famiglie italiane, con un piccolo gesto di ringraziamento per la fiducia anche in momenti terribili.

Il nome è Bonus Bolletta – Concorso Conad, studiato a sostegno delle famiglie in un momento di crisi mai visto prima. Ci sono 625.000euro totali che verranno suddivisi in vari bonus e aiuti con quello finale da 2.500euro che verrà assegnato tramite estrazione.

Ogni volta che si spendono 50 euro presso i negozi del Conad Nord Ovest, il cliente riceverà un PIN univoco che deve essere usato su bonusbolletta.conad.it e dare conferma della propria partecipazione.

Si inserisce il PIN e poi il cliente riceverà subito il messaggio se otterrà o meno la card prepagata da 100euro. Il meccanismo dedicato è quello dell’Istant Win, facile e veloce.

Ci sono 5.000 premi da 100 euro e poi entro il 2 ottobre si potrà anche vincere il bonus da 2.500euro. Quest’ultimo verrà assegnato tramite una estrazione finale, con assegnazione di altri premi.

I 2.500 euro sono donati tramite card prepagate da 25 – 100 euro sino ad arrivare al totale previsto per 50 fortunati clienti. Chi può partecipare al meccanismo?

Questa iniziativa non è valida in tutta Italia e potranno richiederlo solo i clienti della rete Conad Nord Ovest di:

Sardegna

Piemonte

Valle D’Aosta

Toscana

Liguria

Provincia di Roma – Viterbo – Modena – Ferrara – Bologna – Mantova.

Attenzione: non è necessario avere la residenza in una di queste regioni per partecipare, ma solo fare la spesa nei supermercati aderenti all’iniziativa siti nelle regioni segnalate.