Il cellulare di Brenda Uliarte rivela che l’organizzazione ha rivendicato il fallito attentato del 1 settembre contro Cristina Kirchner, il vicepresidente dell’Argentina.

Brenda Uliarte è la fidanzata di Fernando Sabag Montiel, l’uomo di 35 anni che il 1 settembre ha sparato due volte mirando alla testa di Cristina Fernández de Kirchner. Quella notte era davanti alla casa del vicepresidente dell’Argentina. È scappata dopo aver sentito il grilletto scattare due volte e aver visto il suo partner correre tra la folla prima di essere catturato.

L’attacco era fallito. Uliarte, 23 anni, si è rifugiato nella casa di un ex compagno. Giorni dopo, è stata imprigionata, accusata di essere complice in un tentativo di omicidio. Ma i messaggi che ha scambiato prima e dopo l’attacco la collocano sempre di più come organizzatrice. “Ho mandato un ragazzo per uccidere Cristi”, dice ad Agustina Díaz, un’amica che Uliarte aveva programmato come “l’amore della mia vita”.

Diaz è stato arrestato lunedì, accusato di conoscere tutti i dettagli dell’attacco. Il messaggio è arrivato sul telefono di Díaz dopo il 27 agosto, dopo che Sabag Montiel e Uliarte avevano interrotto un primo tentativo di omicidio. Lo scambio è stato pubblicato integralmente dal quotidiano argentino La Nación. «Ho ordinato l’uccisione della vice Cristina. Una rabbia lo giuro, ce l’avevo lì. Ho mandato un tizio per uccidere Cristi”, dice Uliarte a Díaz, che presume che l’aggressore fosse un sicario assunto. “Buona idea comunque. Quanto ti ha fatto pagare?” chiede l’amico.

“Niente. Lo ha fatto perché è anche surriscaldato da quello che sta succedendo”, risponde Uliarte. Díaz celebra il piano, ma avverte la sua amica del pericolo. “Ti rendi conto del quilombo [pasticcio] in cui andrai a cacciare, vero?” dice. “Ti cercheranno ovunque se scoprono che sei complice della tentata morte del vicepresidente”. “Ecco perché ho mandato qualcuno altro”, risponde Uliarte.

Giovedì sera, 1 settembre, Sabag Montiel ha finalmente trovato il momento di sparare alla vice presidente. Circa 300 persone si sono accalcate davanti all’appartamento di Kirchner nel quartiere di Recoleta. Hanno così compiuto un rito iniziato il 22 agosto, poche ore dopo che un pubblico ministero aveva chiesto 12 anni di reclusione contro l’ex presidente per presunta corruzione.

Il kirchnerismo è sceso in piazza in difesa del leader del movimento e Recoleta è diventata un centro di pellegrinaggio. La decisione del governo della città di Buenos Aires, in mano all’opposizione, di recintare l’angolo in cui vive Kirchner è finita in scontri con la polizia. La notte dell’attacco, la folla era tornata. Quando il vicepresidente stava per salutare i suoi seguaci, una mano è emersa da dietro la folla, ha puntato alla sua testa e ha sparato due volte senza che il proiettile fosse fuoriuscito.

Sabag Montiel ha cercato di scappare, ma è stato catturato dal pubblico. Uliarte quella notte era davanti alla casa di Kirchner e fuggì. Lo scambio di messaggi con Díaz è ripreso. “Sai di quanto spago [soldi] hai bisogno per quello? Non è un ordine di uccidere e mi sto trasferendo fuori dal Paese”, Díaz avverte Uliarte sulle difficoltà di fuga dopo il fallito attentato. La donna si chiede allora cosa possa essere andato storto. “Ma che succede, perché il tiro è mancato?

Consiglia alla sua amica di sbarazzarsi del suo cellulare e di cancellare tutti i suoi account sui social network per coprire le tracce. Tutte le informazioni sul cellulare di Sabag Montiel sono andate perse a causa dell’inesperienza della Polizia Federale, che nel tentativo di sbloccarlo ne ha cancellato tutto il contenuto.

Il tribunale ha quindi trasferito la responsabilità della perizia alla Polizia di sicurezza aeroportuale. Quella che si è rivelata essere una miniera d’oro è stato il cellulare di Uliarte. Lì hanno trovato, oltre a centinaia di messaggi WhatsApp, foto della coppia in posa con l’arma usata nell’attacco e messaggi che incoraggiavano un attacco.

“Dobbiamo generare fatti, non proteste” oppure “non dobbiamo continuare a lamentarci, dobbiamo agire. Mettiamo una bottiglia molotov nella Casa Rosada”, sono alcuni dei testi scambiati dalla coppia. Per Justice, gli inquirenti stanno affrontando un “attacco programmato” per “uccidere Cristina Kirchner” con un “previo accordo tra i due”. Il grande mistero è se tutte queste persone abbiano agito di propria iniziativa o motivate da un terzo che desiderasse generare una grave crisi politica in Argentina.