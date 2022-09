By

Zelensky partecipa all’alzabandiera a Izium in un atto di esaltazione della campagna militare ucraina, con la quale è stata recuperato circa 8.500 chilometri quadrati, secondo Kiev.

La bandiera ucraina torna a sventolare a Izium, nella provincia di Kharkov, a circa 15 chilometri dalla prima linea nord-orientale, dopo una cerimonia mercoledì alla presenza del presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, arrivato a sorpresa da Kiev per mettere in scena questo atto di forte simbolismo contenta del successo di una controffensiva che, secondo il viceministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, ha permesso al suo esercito di recuperare circa 8.500 chilometri quadrati di territorio dalle mani russe dal 6 settembre.

Dopo aver assistito con la mano sul petto all’alzabandiera della bandiera blu e gialla davanti all’edificio carbonizzato del municipio, Zelensky visibilmente commosso ha promesso che questa bandiera “che già sventola nella recuperata Izium, lo farà anche in tutte le città ucraine e città”. “Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria”, ha sottolineato il presidente.

Uno dei consiglieri di Zelensky, Oleksii Arestovych, in seguito ha specificato alcune di quelle città che l’esercito ucraino sta ora cercando di sottrarre al controllo russo. E tra le città che l’Ucraina sta cercando di recuperare, ne ha citate alcune, non nella regione di Kharkov, dove si trova Izium, ma più a sud, nel Donbas.

Arestovych ha confermato che le truppe ucraine hanno esteso la loro controffensiva alle città di Donetsk e Lugansk, le due regioni in cui i separatisti filo-russi, con il sostegno di Mosca, hanno proclamato le repubbliche popolari indipendenti nel 2014. Il riconoscimento da parte della Russia di queste entità come stati sovrani è stato il preludio alla guerra scatenata dal Cremlino quando ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio.

In un video pubblicato su Youtube, il consigliere di Zelensky ha specificato che le truppe ucraine stavano cercando di riconquistare la città di Lyman, a Donetsk, a circa 175 chilometri a sud di Kharkov. “C’è un assalto a Lyman in corso in questo momento“, ha detto Arestovych. Il collaboratore del presidente ucraino ha annunciato che le sue truppe “stanno cercando di guadagnare territorio” anche nella vicina Lugansk, entrambe sotto il controllo russo.

“Ed è ciò che temono di più: prendere Lyman e poi avanzare su Lisichansk e Severodonetsk”, ha sottolineato Arestovych, riferendosi alle città gemelle di Lugansk conquistate dalla Russia dopo aspri combattimenti a giugno e luglio. Parte delle due regioni del Donbas, circa un terzo della sua superficie, era nelle mani dei separatisti filo-russi sostenuti da Mosca dal 2014, ma la guerra terminata sei mesi il 24 agosto ha permesso alle truppe del Cremlino di prendere il controllo. di tutto il suo territorio.

Denis Pushilin, il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, l’entità separatista in quella regione ucraina, ha confermato l’offensiva di Kiev, dicendo che le truppe fedeli a Mosca avevano respinto le forze ucraine che cercavano di penetrare nella città di Lyman, a nord e a sud di questa città. “Niente ha funzionato per il nemico”, ha detto Pushilin. Nel frattempo, gli attacchi sono proseguiti in altre regioni dell’est del Paese.

Mercoledì pomeriggio due missili sono caduti alla periferia di Zaporizhia, capoluogo dell’omonima regione e dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa. È stato il governatore regionale, Oleksandr Starukh, a riferire attraverso il suo account sul social network Telegram, dove ha accusato i russi dell’attacco e ha aggiunto che non ci sono state vittime. Sempre nel pomeriggio c’è stato un attacco alla città di Kryvyi Rih, nella regione del Dnipro, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare, Oleksandr Vilkul.

Dopo la fulminea controffensiva delle forze ucraine per recuperare la quinta parte del suo territorio che la Russia mantiene ancora sotto occupazione militare, l’Unione Europea ha dato un nuovo segno del suo sostegno all’ex repubblica sovietica. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato nel dibattito sullo stato dell’Unione europea svoltosi questo mercoledì a Strasburgo che si recherà a Kiev per incontrare Zelensky, in quello che è il suo secondo viaggio in Ucraina da quando l’inizio dell’invasione russa, dopo un primo viaggio l’11 giugno.

“Questa non è solo una guerra russa contro l’Ucraina, è una guerra contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori, è una guerra contro il nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro la democrazia”, ha detto Von der Leyen, alla presenza della first lady ucraina, Olena Zelenska, ospite d’onore a Strasburgo, che l’accompagna nel suo viaggio a Kiev. Anche il presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento in giornata alla controffensiva ucraina: “E’ chiaro che gli ucraini hanno fatto notevoli progressi ma è difficile dire se siamo a una svolta”, ha detto Joe Biden.

L’8 settembre, il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato a Kiev per una visita, la seconda in Ucraina dall’inizio della guerra, che era stata tenuta segreta. Lo stesso giorno, la Casa Bianca ha annunciato un nuovo aiuto militare di più di 2 miliardi di dollari, per l’Ucraina e altri 18 Stati vicini, “potenzialmente a rischio di essere attaccati dalla Russia”, secondo la diplomazia statunitense.