Nuovo bonus per natale, 650 euro di aumento in busta paga a questi lavoratori

In arrivo buone notizie per i lavoratori dipendenti che potranno godere di un aumento in busta paga pari a 650 euro.

Carovita, inflazione ed emergenza energetica: i dipendenti di una determinata azienda potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie all’aiuto economico previsto dal datore di lavoro. Questa volta non è lo Stato o il Comune a scendere in campo per sostenere economicamente le famiglie italiane, ma sono le aziende stesse.

Con l’inflazione che galoppa e con l’avvicinarsi delle festività natalizie anche le aziende hanno deciso di erogare qualche aiuto economico a sostegno dei lavoratori assunti e delle proprie famiglie. La fine dell’anno 2022 sarà molto positiva per i dipendenti assunti in una determinata azienda produttrice di vernici e di pitture per l’edilizia professionale. Di quale azienda stiamo parlando? Continua a leggere questa guida e scopri chi saranno i dipendenti che faranno i salti di gioia per le festività natalizie.

Bonus a sostegno del caro vita: non solo il Governo e i Comuni scendono in campo

Fino a questo momento abbiamo parlato del fatto che il Governo italiano è sceso in campo per erogare bonus e agevolazioni a sostegno delle famiglie italiane che non riescono a fare fronte all’emergenza energetica ed al caro bollette, che incide pesantemente sul bilancio familiare.

L’Esecutivo di Mario Draghi e ora guidato da Giorgia Meloni è sceso in campo approntando due bonus contro il caro bollette: stiamo parlando del bonus 200 euro erogato a favore di tutti coloro che hanno maturato un reddito di importo inferiore ai 35mila euro ed un bonus pari a 150 euro erogato a sostegno di coloro che hanno maturato nel 2021 un reddito di importo inferiore ai 20mila euro.

Accanto ai bonus statali contro il caro bollette anche i Comuni italiani sono intervenuti a sostegno di determinate famiglie disagiate e con determinati requisiti economici. Ad esempio, il Comune di Foligno è sceso in campo approntando il bonus 500 euro per le famiglie con anziani over 65 anni e con disabili. Anche il Comune di Trani ha varato un bonus per i meno abbienti contro il caro bollette energetiche. Il sostegno economico è di importo pari a cinquecento euro. anche il Comune di Vietri di Potenza, in Basilicata, ha previsto l’erogazione di un sostegno economico pari a 5000 euro per chi si trasferisce nel Comune, oltre all’azzeramento della Tari.

Bonus per Natale per questi dipendenti: ecco chi può festeggiare

Dopo il bonus dipendenti (fringe benefits) esentasse previsto dal Governo Meloni, diversi datori di lavoro del settore privato hanno annunciato la volontà di erogare bonus a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie.

Tra le varie aziende che hanno lanciato l’iniziativa di erogare un valido aiuto ai propri dipendenti c’è l’impresa produttrice di pitture e vernici per il comparto edile, la San Marco Group, con sede operativa a Marcon in Veneto. Questa azienda ha otto siti produttivi, 3 società commerciali presenti in diverse parti a livello globale e sei brand.

Questa impresa veneta ha deciso di erogare un bonus pari a 650 euro a sostegno dei dipendenti e delle proprie famiglie. La San Marco Group aveva già erogato buoni carburanti e buoni contro il caro bollette energetiche, oltre ad un premio per la performance aziendale conseguita l’anno scorso.

Lo stesso Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda veneta ha espresso la sua gioia per l’iniziativa intrapresa a sostegno dei dipendenti dell’azienda, che sono costretti a subire i continui rincari a causa del trend inflazionistico galoppante.