Sonego mostruoso: vince la maratona con Shapovalov, 1-0 Italia

Altra prestazione fenomenale di Lorenzo Sonego che supera Denis Shapovalov in una battaglia di oltre tre ore e regala il primo punto all’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Canada.

Il tennista torinese ci mette cuore, orgoglio e tanta qualità e dopo aver superato Tiafoe ai quarti compie un altro capolavoro, ora la sfida tra Musetti e Auger-Aliassime.



Si esalta a Malaga Lorenzo Sonego, il tennista italiano gioca una partita clamorosa contro Shapovalov e fa esplodere di gioia il pubblico italiano.

Match durissimo e ad alta intensità con il torinese che vince per 7-6,6-7, 6-4 in oltre tre ore di partita.

Capolavoro assoluto nella città di Picasso per l’italiano che accetta la sfida fisica e psicologica con il canadese e vince al termine di una partita bellissima dal punto di vista tecnico.

Ora è tutto nella mani di Lorenzo Musetti che tra poco sfiderà il numero 6 del mondo Auger-Aliassime nel secondo match valido per le semifinali della Coppa Davis.

Grande gioia per Volandri e Berrettini che dalla panchina esplodono di gioìa dopo il doppio fallo del canadese che decide la partita.

Sonego supera Shapovalov, l’Italia conduce la semifinale

La semifinale si conferma, come da previsioni, combattuta ed equilibrata.

Inizia nel migliore dei modi però la sfida per l’Italia con Sonego che manda gli azzurri in vantaggio superando Denis Shapovalov.

Nel pomeriggio Musetti proverà a riscattarsi dopo la sconfitta subita da Fritz sfidando Auger-Alissime, tennista in grande forma al momento.

Subito dopo sarà il turno di Bolelli e Fognini che giocheranno il doppio.

Il tennis piemontese ha commentato con emozione e gioia la sua prestazione caricando i compagni di squadra per le prossime partite con l’obiettivo di conquistare una finale che per i colori azzurri manca da oltre vent’anni.

Sonego si dimostra ancora una volta in grande crescita e , se al meglio della condizione fisica, in grado di competere ad altissimi livelli contro chiunque.

A Malaga è tantissimo il tifo per l’Italia, bandiere tricolori infatti fanno da cornice a quella che finora è una splendida cavalcata azzurra.

E fin qui la Coppa Davis di Volandri, grande capitano che senza Berrettini e Sinner sta trascinando la nazionale ottenendo grandi risultati, ora bisognerà fare il tifo per Musetti.