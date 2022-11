Zielinski- Lewandowski, la Polonia supera l’Arabia Saudita

Grazie alle reti di Piotr Zielisnki e Robert Lewandowski la Polonia supera l’Arabia Saudita per 2-0, il migliore in campo è però Szczesny che para un rigore e tiene in vita i suoi con interventi miracolosi.

Polonia prima a 4 punti in classifica, Arabia Saudita ferma a tre, in serata chiuderà la Second giornata il match tra Argentina e Messico in un Gruppo C in cui regna l’equilibrio.



Vince la Polonia ma ancora una volta gli applausi vanno all‘Arabia Saudita, gli asiatici per larghi tratti della partita dominano il centrocampo creando tantissime palle gol e sbagliando anche un calcio di rigore.

Il migliore in campo è il portiere della Juventus Wojciech Szczesny che si dimostra in condizione straordinarie parando un calcio di rigore e salvando in più occasioni la porta polacca.

La squadra di Renard gioca un grande calcio ed esce dal campo con un risultato ingiusto che non toglie l’ennesima grande prova di squadra messa in cambio dall’Arabia Saudita.

La vittoria della Polonia mette ancora più pressione all’Argentina che si ritrova in una situazione difficile in un Gruppo C equilibratissimo che si deciderà tutto all’ultima giornata.

Lacrime ed emozione per Robert Lewandowski che, dopo aver sbagliato un calcio di rigore nella sfida con il Messico, ha trovato oggi il suo primo gol in un campionato del mondo.

La Polonia vince ma non convince: 2-0 all’Arabia Saudita

Inizia subita bene l’Arabia Saudita che entra in campo con l’obiettivo di dare continuità alla straordinaria prestazione offerta contro l’Argentina.

Al 13′ Szczesny è subito protagonista iniziando la sua magica giornata con una gran parata sul destro di Kanno indirizzato all’angolino basso.

Dopo tanta sofferenza ed al primo tiro in porta la Polonia passa in vantaggio: è il minuto 39 quando Lewandowski protegge palla e cede a Zielisnki, il trequartista del Napoli scarica un destro violentissimo che si spegne sotto la traversa per il vantaggio polacco.

Al 43′ la squadra di Renard si procura il calcio di rigore del possibile pareggio ma Al-Dawsari trova sulla sua strada il fenomenale Szczesny che salva la Polonia anche sulla respinta corta tentata da Al-Burayk.

Non cambia la partita nella ripresa con la Polonia che continua a soffrire la grade qualità dell’Arabia Saudita, al 55′ si rinnova il duello tra Szczesny e Al-Dawsari e ad avere la meglio è ancora l’estremo difensore bianconero.

Al 64′ Milik sfiora il raddoppio con un bel colpo di testa che si stampa sulla traversa, un minuto più tardi è Lewandowski a colpire il palo da pochi passi.

Il gol della sicurezza arriva al minuto 82 quando Al Malki perde palla da ultimo uomo e lancia Lewandowski per il 2-0 finale che lancia la Polonia e rende ancor più equilibrato il girone.