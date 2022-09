Nuovo bonus luce e gas, 700€ da richiedere subito: non ti resta molto tempo

Un nuovo bonus luce e gas del valore da 700 euro che aiuta le famiglie in questo periodo così difficile. È da richiedere subito perchè i tempi stringono e non tutti riusciranno ad ottenerlo.

Le famiglie italiane sono oramai allo stremo e non hanno più forze per andare avanti. Le nuove stangate sulle bollette hanno attuato un effetto domino devastante, tanto che gli italiani chiedono un aiuto concreto da parte del Governo. È un continuo cercare soluzioni e strumenti alternativi che possano dare ossigeno alle famiglie, anche quando sembra essere impossibile.

Quest’ultimo, seppur uscente al 25 settembre, ha attuato una serie di strategie e offre strumenti di aiuto interessanti. Non ultimo il nuovo bonus luce e gas da 700 euro da richiedere immediatamente.

Nuovi bonus erogati dal Governo Italiano

Le famiglie italiane sono preoccupate e la tensione sta aumentando. Le previsioni per il futuro non lasciano molte interpretazioni, per questo motivo si chiede un aiuto concreto al Governo che possa intervenire quanto prima proprio per arrivare a fine mese in maniera dignitosa.

Le bollette di luce e gas hanno creato un effetto domino impensabile, perché nessuno è in grado di pagare queste cifre temendo il prossimo rialzo nei mesi di settembre e ottobre.

Il prezzo del gas ha battuto nuovi record alla borsa di Amsterdam e gli esperti hanno detto che questo si rifletterà sulle bollette prossime. Insomma, uno scenario apocalittico che è solo all’inizio della sua corsa.

Il Decreto aiuti lanciato dal Governo, ancora in attivo ma uscente al 25 settembre, mettono sul tavolo una serie di aiuti molto interessanti per le famiglie al fine di poter pagare tutto quello che sta per arrivare come bolletta.

Il decreto agosto è in Gazzetta Ufficiale e ha confermato il bonus sociale bollette. Riguarda le famiglie che hanno un ISEE massimo di 12.000 euro o di 20.000 con 4 figli a carico, ma anche i beneficiari del reddito di cittadinanza e tutti i soggetti legati a macchina salvavita. In questo caso lo sconto viene applicato direttamente sulle bollette di luce e gas.

Poi c’è il un aiuto da 600 euro erogato dal datore di lavoro, senza alcuna tassa. È il datore di lavoro stesso che decide a chi erogare il bonus di 600 euro ai dipendenti che sono in condizioni critiche.

Nuovo bonus luce e gas da 700Euro

Il nuovo bonus luce e gas da 700 euro è decisamente interessante. Si deve richiedere entro il 30 settembre e potranno ricevere la somma tutte le famiglie che hanno un ISEE massimo di 12.000 euro oppure 20.000 euro con 4 figli a carico. I richiedenti dovranno essere residenti nei comuni con sistema di teleriscaldamento IREN.

Il consiglio è di rivolgersi al Comune di residenza e chiedere come fare, per poi recarsi al Caf di fiducia e mandare la domanda con tutti i documenti richiesti.