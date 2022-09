Bonus di 150€ sul conto delle famiglie italiane, gioia immensa per tutti: da quando parte

Un nuovo bonus da 150€ che arriverà direttamente sul conto delle famiglie italiane come da decisione del Governo, seppur uscente. Una novità che piacerà moltissimo e in tanti lo stanno già richiedendo.

Questa aria di crisi mette le famiglie sotto pressione e sono tantissime quelle che chiedono aiuti di diverso tipo, proprio per arrivare a fine mese e poter pagare tutte le spese in essere. Il Governo uscente ha voluto attuare una serie di bonus specifici per famiglie, così che si possa ricevere una boccata di ossigeno seppur piccola o non continuativa.

È il caso di questo nuovo aiuto da 150€ che potrà allietare alcune categorie.

Crisi e spese, come intende aiutare il Governo?

L’Italia è in un punto di non ritorno ed è confermato dall’inflazione che è arrivata all’8%. Le stime degli economisti per l’autunno non sono positive e si prevedono aumenti sino al 10%, seppur non ancora confermati.

In altri termini, il Governo è sempre al lavoro per argirnare la situazione ma fino a quando non si trova la mappa per uscire dal labirinto, i bonus sembrano essere l’unica soluzione. Anche se dividono l’opinione pubblica, le famiglie richiedono questi aiuti e sono contenti appena qualcosa di nuovo è in ballo. Sicuramente anche il nuovo Governo da ottobre attuerà non poche misure e aiuti, sperando di poter arginare quanto prima una soluzione che sembra non avere fine.

Uno in particolare è mirato ad una certa categoria.

Bonus 150€: come fare la domanda?

Lasciando un attimo da parte le critiche sui vari bonus e aiuti sociali, c’è da dire che il costo della vita è in continuo aumento e in autunno la situazione sarà tragica. Il nuovo bonus da 150euro è dedicato ad una certa categoria di famiglie al fine di arginare una spesa massiva da sostenere: quella per gli amici a quattro zampe.

La maggior parte delle famiglie ha in casa uno o più animali domestici e il Governo ha pensato ad un aiuto. Bisogna ricordare che è sempre attivo il Bonus Animali Domestici da 550 euro per le spese veterinarie in detrazione Irpef, che si aggiunge a questo completamente differente (oltre che cumulabile).

L’aiuto è per le spese veterinarie che sono state sostenute dal 1° marzo al 20 settembre 2022 e i richiedenti dovranno presentare un ISEE non maggiore di 17.000 euro. La domanda è da fare entro il 10 ottobre ed è messo in campo dal Comune di Modena, anche se sono tantissime le città che lo stanno erogando – con regole differenti – con importi che arrivano sino a 400euro.

Questo vuol dire che sono tantissime le città che si stanno muovendo in favore degli animali, cercando di invitare tutti ad adottare e salvare almeno una vita in difficoltà. Per fare domanda basta contattare il Comune di Modena e recarsi al CAF con tutta la documentazione necessaria.