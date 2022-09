Macron respinge il Midcat: “È falso che risolva il problema del gas”

Il presidente Macron sfida Sánchez a convincerlo che l’Europa ha bisogno di un gasdotto che la Francia considera inutile di fronte all’attuale crisi e dannoso per l’ambiente.

Emmanuel Macron ha sfidato oggi il presidente spagnolo Pedro Sánchez a convincerlo che l’Europa ha bisogno di costruire il gasdotto MidCat tra Spagna e Francia, che il presidente francese considera inutile per far fronte alla crisi attuale e dannoso per l’ambiente. Macron ha affermato che è “falso, di fatto falso” che il MidCat risolva la carenza di gas e, parafrasando il generale De Gaulle, ha dichiarato di non capire perché uno dovrebbe agitarsi e “saltare come bambini dei Pirenei” su questa questione.

Macron: “Parlo di fatti, non faccio politica”

“Parlo di fatti, non faccio politica”, ha detto Macron per giustificare la sua opposizione a MidCat, in una conferenza stampa a Parigi, dopo l’incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Il cancelliere Scholz – ha aggiunto – non mi ha fornito fatti diversi che mi hanno convinto della necessità di una nuova interconnessione gas. Se domani il presidente Sánchez mi dice: ‘ecco i fatti’, sono disposto a rivedere la mia posizione”.

In risposta a una domanda della stampa, il presidente francese ha confermato la posizione francese contro il nuovo gasdotto. Ma l’ha sviluppato come nessuno nel governo francese e l’Eliseo l’ha fatto in pubblico fino ad oggi. “Abbiamo bisogno di più interconnessioni elettriche”, ha detto. “Non sono convinto che abbiamo bisogno di più interconnessioni del gas le cui conseguenze sull’ambiente e sugli ecosistemi sono più importanti”. L’argomento di Macron è duplice.

In primo luogo, ritiene che il Midcat non sia utile per rispondere all’attuale crisi derivata dalla minaccia di chiudere la fornitura russa. Ha spiegato che “la realtà è che ci sono già due gasdotti tra Spagna e Francia” e che questi, dall’inizio o dal periodo di tensione in corso a febbraio, sono stati utilizzati al 55% della loro capacità. Inoltre, ha affermato: ad agosto la Francia esportava gas in Spagna.

“Lo dico in modo molto ingenuo: non capisco il problema a breve termine che sta cercando di risolvere, non lo capisco”, ha dichiarato. “E per plagiare uno dei miei predecessori: non capisco perché dovremmo saltare come ragazzini dei Pirenei su questo tema per spiegare che risolverebbe il problema del gas. È falso, di fatto falso. Se oggi fossimo al 100% di utilizzo dei nostri gasdotti e oggi ci fosse la necessità di esportare gas in Francia, Germania e altrove, direi di sì, ma non è così”.

Il secondo argomento di Macron è che se MidCat fosse costruito, incontrerebbe una forte opposizione ambientale. “Questo non è senza fondamento”, ha aggiunto. A suo avviso, il gasdotto non risponde agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico, né alle previsioni future delle importazioni di gas dalla Spagna. Ha anche affermato che l’utilizzo del MidCat per trasportare l’idrogeno richiederebbe costosi lavori sul tubo.