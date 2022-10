Nuovo bonus figli, 600€ per uno e 400€ per gli altri: come ottenerlo in questi comuni

Nuovo bonus figli in arrivo: seicento euro per uno e quattrocento euro per gli altri. Ecco come si ottiene e come accedere alla misura.

Il Governo ha eliminato tanti bonus precedenti, tra cui il bonus bebè e bonus mamma domani e sono stati sostituiti con l’Assegno Unico ed Universale e con un nuovo bonus figli da seicento euro. Si tratta di misure a sostegno della genitorialità degli italiani. A partire dal prossimo anno è possibile che ci sia l’aumento fino al cinquanta % in più contro gli otto punti percentuali previsti dall’Esecutivo di Mario Draghi. Il nuovo bonus figli è davvero ricchissimo ed è erogato con cadenza mensile a tutte le famiglie che hanno figli a carico fino al compimento dei 5 anni d’età.

Nuovo Bonus Figli: da chi viene erogato?

Il nuovo ricco e sostanzioso bonus figli viene erogato a livello regionale o locale, per questo è importante consultare attentamente il sito istituzionale per verificare se la Regione o il Comune di residenza prevede l’erogazione di aiuti economici a favore delle famiglie che hanno figli a carico.

Ad esempio, la Regione Abruzzo ha approvato un bando per l’assegno di natalità in favore dei nuclei familiari con nuovi nati entro la fine del corrente anno. Il bonus previsto dalla giunta abruzzese prevede l’erogazione fino a 2500 euro: è importante rispettare determinate condizioni e requisiti. Il bonus nascita Regione Abruzzo spetta a tutti i nati entro il 31 dicembre del corrente anno.

È importante che i genitori abbiano residenza nei comuni montani abruzzesi e abbiano un ISEE inferiore ai 25 mila euro. La finalità del bonus è quella di sostenere la genitorialità e di contrastare il calo demografico, che ha interessato molti comuni montani della regione Abruzzo. La durata del beneficio economico è di 36 mesi e deve essere presentata la domanda per richiedere il bonus.

Nuovo Bonus Famiglia 600 euro: ecco a chi spetta

C’è un ricco e sostanzioso bonus famiglia che viene erogato a favore dei nuclei familiari che vivono o si trasferiscono in una determinata Regione. Questo ricco bonus famiglia può essere ricevuto fino al quinto anno di vita solo se ci si trasferisce in Sardegna. Si tratta di oltre cento Comuni nella Sardegna Meridionale.

Questo aiuto economico per i bambini nati a partire dal mese di gennaio 2022 e per tutti nuclei familiari che risiedono nei Comuni con meno di tremila abitanti. Lo scopo è quello di sostenere la genitorialità e quello di ripopolare i Comuni sardi che sono stati interessati dallo spopolamento.

Nuovo Bonus Famiglia 600 euro: come fare domanda?

Per richiedere il nuovo bonus famiglia pari a seicento euro è necessario presentare la domanda direttamente al Comune di residenza. È bene presentare un’autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale. Per maggiori informazioni è bene leggere il bando pubblicato sul sito del Comune sardo.