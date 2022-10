Bruciature da ferro da stiro sui vestiti, non devi buttarli: risolvi in questo modo

Come eliminare le bruciature di ferro da stiro sui vestiti? Si può risolvere in un attimo con questo rimedio pratico e veloce.

Esistono da sempre e nessuno può farne a meno, perché basta una piccola distrazione per bruciare i vestiti con il ferro da stiro. Le cause possono essere tantissime, dalla gestione non corretta dell’elettrodomestico sino ad una pressione troppo forte sul tessuto. Ma come eliminarle? In tantissimi casi, le persone buttano via il tessuto senza recuperarlo. Eppure c’è un rimedio del tutto naturale ed economico che elimina queste bruciature in pochi secondi: scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Vestiti bruciati dal ferro da stiro: quali sono le cause?

Può succedere a tutti, anche quando si usa uno degli elettrodomestici più performanti in assoluto. Una piccola distrazione e una maggiore pressione sul tessuto può danneggiarlo creando una bruciatura.

In quel momento l’unica cosa che viene in mente è di prendere il vestito e buttarlo via. Nulla di più sbagliato, perchè stiamo per farvi scoprire un metodo unico per eliminare queste bruciature e avere un capo come nuovo.

Le cause di queste bruciature possono essere distrazione in primis, quando si pensa ad altro o si è distratti lasciando la piastra bollente a contatto con il tessuto. Non solo, in certi casi bisogna fare attenzione che la piastra del ferro da stiro non sia bruciata e sporca: una volta che andrà a contatto con il capo di abbigliamento, si creerà una sorta di alone e una successiva bruciatura.

In moltissimi casi si sbaglia completamente il tipo di programma, scegliendone uno non idoneo al tessuto che si desidera trattare. In tutti questi casi basterà usare questo metodo e in un attimo la macchia sarà sparita.

Ferro da stiro, come eliminare le bruciature dai vestiti?

I capi di abbigliamento che sono stati bruciati dal ferro da stiro possono avere una seconda vita, con questo metodo altamente innovativo. Se le fibre sono sintetiche e i segni sono molto evidenti, purtroppo non sempre si possono recuperare ma è bene provare immediatamente l’opzione che vi stiamo per raccontare e non perdere tempo.

La macchia di bruciatura è causata dal ferro da stiro, in linea generale è necessario rimuovere immediatamente la piastra dal capo e applicare subito detersivo per bucato sopra la zona interessata. Ora con una spazzola (con le setole morbide) per far penetrare bene il detersivo. Dopo 10 minuti di posa risciacquare subito in acqua tiepida.

Bruciature di vestiti: quali sono gli altri metodi da usare?

Il rimedio di cui sopra è ideale per ogni tipo di tessuto, ma non è da sottovalutare anche l’aceto di vino bianco tamponando la macchia con un panno pulito. Con un altro panno tamponare con dell’acqua fredda, continuando con questo iter sino a quando la bruciatura non sarà sparita.

Non è necessario buttare via il capo di abbigliamento, ma usare un rimedio veloce ed economico.