Lampadine, con queste risparmi in bolletta: quali conviene comprare

Con il rincaro delle bollette della luce è bene prestare attenzione alla scelta delle migliori lampadine. Basta scegliere queste per risparmiare un sacco di soldi.

Le bollette dell’energia elettrica sono un vero e proprio salasso, per questo è importante mettere in atto una serie di comportamenti virtuosi per risparmiare un mucchio di soldi. Sono tantissimi gli italiani che stanno facendo di tutto per pagare le bollette dell’energia elettrica e del gas. Questa emergenza energetica, in assenza di interventi concreti da parte del Governo Draghi, sembra essere destinata a perdurare a lungo. Per questo, è importante intervenire subito e mettere in atto soluzioni ad hoc per risparmiare e contrastare la stangata delle bollette. In particolare, è il Meridione italiano che soffre maggiormente del caro bollette e dei continui rincari dei prezzi. Le famiglie e le imprese italiane non riescono più a sopportare il caro vita.

Risparmiare sulle bollette della luce: i buoni comportamenti

Per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica è bene spegnere tutte le luci quando non servono. Quando gli elettrodomestici sono in stand by consumano e tale consumo è del tutto ingiustificato. Per questo, è bene spegnere tutti gli elettrodomestici e minimizzare gli sprechi di energia elettrica. Altro buon accorgimento è quello di avere infissi moderni che trattengano il calore e non vi sia alcuna dispersione. È importante evitare sprechi.

Anche per quanto concerne i sistemi di riscaldamento è bene evitare di accendere i termosifoni al massimo ad intermittenza. Questa cattiva abitudine comporta uno spreco di corrente e problemi di malfunzionamento della caldaia. Pertanto, gli esperti consigliano di accedere e lasciare accesi i termosifoni al minimo, ma in maniera continua.

Lampadine: quali scegliere per risparmiare?

Abbiamo detto che tra i comportamenti più virtuosi da adottare c’è quello di spegnere le lampadine nelle stanze inutilizzate. Lo spegnimento delle lampadine quando non servono consente di risparmiare qualche decina di euro in bolletta. Si tratta di una buona pratica. Anche se si tratta di poche decine di euro, di questi tempi di crisi e di emergenza energetica, può fare la differenza. Pertanto, è bene spegnere le migliori lampadine per risparmiare sulle bollette della luce.

Quali lampadine scegliere per risparmiare? La scelta deve cadere sulle lampadine LED. LED è acronomo di Light Emitting Diod e rappresentano il futuro dell’illuminazione. Queste lampadine presentano diversi vantaggi, tra cui il minore inquinamento ambientale, la riduzione delle spese in bolletta della luce, nessun intervento di manutenzione dell’impianto elettrico, maggiore durata rispetto alle lampadine tradizionali, maggiore sostenibilità, assenza di mercurio e variazione di calore.

Lampadine a LED: quanto consumano?

Le lampadine a LED sono preferite proprio per il notevole risparmio di energia elettrica: basti pensare che il consumo oscilla dai tre ai nove watt all’ora.