Nuovo bonus famiglia di 300 euro, come richiederlo: solo per chi abita qui

È in arrivo un nuovo bonus di 300 Euro per ogni neonato. Ecco come fare per ottenere questo incentivo sulle nascite.

In questo periodo in cui le famiglie italiane si trovano sempre più a dover tirare la cinghia, è in arrivo un nuovo bonus specifico per i nuovi nati. I neo genitori si vedranno accreditare una somma pari a 300 Euro direttamente sul conto. Ecco di cosa si tratta e come richiederlo.

La situazione economica in Italia

Che il nostro paese stia passando un periodo di particolare crisi non è un mistero per nessuno. Pensare di mettere su famiglia fa paura in tempi incerti come questi e spesso si tende a rimandare in attesa di tempi migliori. Il fattore economico è da sempre l’indice cruciali per le coppie che decidono di mettere su famiglia, quando la maggior parte delle volte si riesce a malapena a fare la spesa e pagare le bollette.

Per venire incontro ai cittadini e alle problematiche che si stanno riscontrando, è in questi momenti che Comuni e Regioni si mobilitano per intervenire con gli adeguati sostegni economici. Pur non essendo un sostegno statale, in gran parte di Italia sono proprio le Regioni e i Comuni che stanno mettendo a disposizione dei propri cittadini un bonus destinato alle nuove nascite. I genitori dei nascituri, infatti, si vedranno accreditare sul conto 300 Euro per un piccolo sostegno alle spese da affrontare.

Il bonus 300 Euro per i nuovi nati

Ma in cosa consiste esattamente questo nuovo bonus? Sembrerebbe che al giorno d’oggi mettere al mondo un figlio sia veramente difficile. Stiamo vivendo un periodo storico davvero particolare e le prospettive nel breve termine non sembrano essere delle più rosee. Complice il periodo di inflazione che non accenna a scendere, gli aumenti in tutti i settori, dall’energia ai prodotti alimentari, le coppie si trovano spesso a dover rimandare i loro programmi di mettere su famiglia.

Tutto ciò ovviamente incide in maniera negativa sui tassi di natalità nel nostro paese, ed è dunque compito delle istituzioni intervenire per favorire delle opportunità ai cittadini. Tra le varie Regioni di Italia c’è chi sta provvedendo già al sostentamento con dei bonus e degli incentivi.

In particolare nel Cilento, in Campania, sono nate delle iniziative a favore del sostegno delle famiglie e del loro sviluppo. Proprio per questo è stato approvato il nuovo bonus di 300 Euro per ogni bambino nato.

L’iniziativa del bonus a sostegno delle famiglie

L’iniziativa è partita proprio dal Comune di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, che ha deciso di erogare un bonus a sostegno delle famiglie per ogni bambino nato nell’anno 2022. È stato proprio il sindaco Eros Lamaida a guidare l’iniziativa affinché potesse diventare un vero e proprio aiuto per le famiglie, con l’obiettivo di fornire un sostegno in più nel periodo difficile che ci troviamo ad affrontare.



Ma non è tutto. Questo bonus infatti ha una particolarità non indifferente, ovvero non risentirà degli importi relativi al reddito. Potranno dunque usufruirne tutti coloro che hanno visto e vedranno la nascita di un figlio nell’anno corrente, indipendentemente dal loro ISEE

Come ottenere il bonus 300 Euro

Per ottenere il bonus dunque non sono necessari requisiti economici ma l’accredito non avverrà automaticamente.

Sarà quindi necessario inoltrare una specifica richiesta compilando il modulo disponibile sul sito dell’Ente. In alternativa è possibile recarsi presso gli uffici del Comune.

C’è un solo requisito indispensabile da soddisfare per ricevere il bonus di 300 Euro per i nuovi nati. Il genitore che farà richiesta dovrà risultare residente nel Comune di Castelnuovo Cilento.