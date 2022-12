UeD, ricordate Erminia del trono over? Sta insieme a un bellissimo 30enne | FOTO

Erminia di UeD, ricordate l’esuberante dama del trono over del programma di Maria De Filippi? Ecco come è oggi la sua vita accanto a un 30enne.

Nel salotto dei sentimenti mariano, qualche anno fa ha partecipato la signora Erminia, la ricordate? Ecco cosa ne è stato di lei.

Erminia, ex star di UeD

Siamo abituati a vedere personaggi strani o sopra le righe, prendere parte alla corte di Maria De Filippi e tra questi non possiamo non menzionare anche Erminia Kobau. La ricorderete sicuramente.

La bella signora milanese ha preso parte alla trasmissione di Canale 5 nel lontano 2015. Per un po’ di tempo ha fatto parte del parterre femminile del trono over ma nel programma dell’amore non è riuscita a trovare, paradossalmente l’uomo della sua vita, che è arrivato invece lontano dagli studi televisivi.

Prima di approdare nel dating show mariano, Erminia aveva già fatto parlare di sé. Lei che di professione era erborista, ha lasciato tutto per seguire le sue passioni. Ha partecipato anche ad un altro programma televisivo, Ma come ti vesti? quello condotto da Carla Gozzi ed Enzo Miccio.

In realtà, è proprio il suo essere così particolare nello stile e nei modi di esporsi che ha attirato l’attenzione di tutti e ha reso Erminia amatissima dal pubblico di Canale 5. Dopo la partecipazione al programma Mediaset più seguito di sempre, Uomini e Donne, di Erminia si sono perse le tracce.

Che fine ha fatto la ex dama del trono over? Vi diciamo solo che ha cambiato vita e che è in coppia con un bellissimo trentenne.

La nuova vita della ex dama di Uomini e Donne

Nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Erminia non è riuscita a trovare l’amore ma è l’amore che ha bussato alla sua porta qualche tempo più tardi. La bella signora milanese è stata protagonista solo qualche tempo fa di un servizio a lei dedicato dal programma televisivo Le Iene.

Per quale ragione? Per il suo radicale cambio vita. Come ha raccontato nel programma di Davide Parenti la ex star di Uomini e Donne, a seguito di un viaggio in Kenya si è innamorata di un uomo del posto e proprio con lui oggi condivide la sua vita.

Il bellissimo originario del Malindi le ha fatto perdere la testa. Lei ha 66 anni mentre il suo compagno ne ha 35. Incontratisi nel 2018 nel continente africano, Erminia è rimasta colpita da questo giovane affascinante, decidendo di non voler rinunciare a lui nonostante i chilometri di distanza che li separavano.

I quasi 30 anni di differenza hanno fatto tanto parlare. Erminia è stata ospite in diverse trasmissioni televisive, anche da Barbara D’Urso per esempio, raccontando a tutti del suo amore.

Se qualcuno ha affermato che Mario in realtà stia sfruttando la popolarità di Erminia solo per altri fini (turismo sessuale), qualcun altro crede invece che tra i due innamorati il sentimento sia reale.

La frizzante e peperina dama di Uomini e Donne ha dunque rivoluzionato completamente la sua vita per amore. Il suo profilo Instagram non è aggiornato da un po’ di tempo. Non sappiamo quindi attualmente che cosa stia combinando la bionda dama dagli occhioni giganti.

Tempo fa confessò però che era suo desiderio quello trasferirsi in Africa e vivere lì. Pare che il suo sogno si sia realizzato. Crediamo dunque che stia vivendo nel continente africano con il suo Mario.

A quanto pare ha lasciato anche la professione di erborista che svolgeva fino a qualche anno fa e ha lanciato una linea di moda, la collezione Erminia Kobau che pare aver riscosso un discreto successo.

Da quando si è innamorata di Mario, poche sono state le sue apparizioni televisive, quasi nulle. La bella Erminia ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori concentrandosi solo su se stessa e sull’amore.