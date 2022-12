Nuovo bonus €6000 nel 2023 per questi cittadini italiani: i requisiti

È in arrivo un bonus a dir poco sorprendente punto Ben €6000 nel 2023 per una specifica categoria di lavoratori. Ecco a chi spetta.

L’anno che sta per concludersi è stato segnato da numerose date e difficilmente dimenticheremo. A partire dal mese di febbraio, il giorno 24 che tutti ricorderemo come l’inizio di un conflitto che tutt’ora continua senza tregua e che ha portato notevoli ripercussioni su tutto il continente europeo.

Il 2022, un anno che ha gettato le basi per molti bonus

Proprio a seguito del conflitto, diversi stati dell’Unione Europea sono dovuti correre ai ripari per il taglio da parte della Russia dei rifornimenti di gas. Questo ha portato a un naturale aumento dei costi che si è riversato in pochissimo tempo su tutta la popolazione. I cittadini si sono trovati nell’arco di pochi giorni a dover fare i conti con una vera e propria crisi. Bollette con cifre stellari e conseguenti aumenti sugli scaffali dei supermercati. I vari governi europei hanno quindi dovuto trovare diverse soluzioni per sostenere i cittadini nelle spese di tutti i giorni.

Nonostante i sussidi però, la situazione non sembra accennare a un miglioramento, in quanto il conflitto in Ucraina è ancora in corso. Tutto questo avviene dopo ben 2 anni di pandemia e lockdown durante i quali il nostro paese sia quasi completamente fermato. Molte attività infatti non sono riuscite a riaprire dopo la pandemia. Tanti lavoratori si sono ritrovati da un giorno all’altro a dover chiudere il proprio negozio senza sapere quando e se avrebbero riaperto. Questo ha ovviamente causato ingenti perdite, innescando una reazione a catena e una serie di licenziamenti. Chi ce l’ha fatta a resistere per poi riaprire, ha faticato molto per rimanere in piedi.

Tra i settori più colpiti dalla pandemia troviamo senza ombra di dubbio quello di alberghi e ristoranti.

A causa della totale assenza di turisti e delle strettissime e restrizioni imposte riguardo la circolazione durante il lockdown, sono tantissimi i cuochi professionisti che da un giorno all’altro si sono trovati senza avere più un lavoro né tanto meno introiti.

Durante quel periodo il governo di Mario Draghi si era impegnato a istituire il bonus Chef per fornire un sostegno a tutti coloro che sono impiegati nella ristorazione. questo bonus sarà finalmente realtà nel 2023. vediamo quindi come fare domanda e di cosa si tratta nel dettaglio.

I dettagli sul Bonus Chef

Il già citato bonus chef è un sostegno economico previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è rivolto ai cuochi professionisti siano essi autonomi o dipendenti di alberghi o ristoranti. La particolarità di questo bonus è che prevede un credito di imposta. Gli interessati potranno utilizzarlo per acquistare beni durevoli utili al loro lavoro o per sostenere corsi di aggiornamento. la validità del bonus è retroattiva e copre le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per un totale del 40% dell’importo speso fino a un massimo di €6.000.

Ma da quando sarà possibile inviare le domande per aderire al bonus chef? Innanzitutto è bene precisare che le domande potranno essere inviate esclusivamente per via telematica. Il giorno dal quale sarà possibile presentare la propria domanda è il 27 febbraio 2023.