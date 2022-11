Nuovo bonus donne dall’INPS, 400 euro in arrivo se hai questi 2 requisiti

Nuovo bonus donne del valore di 400 euro grazie all’INPS. Chi può ottenerli e come?

Come detto, sta per arrivare un bonus di 400 euro che potrete ottenere rispettando ben 2 requisiti. Di quali requisiti parliamo? E a chi è rivolto tale bonus? Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più e per capire se siete i fortunati che lo riceveranno presto nelle loro mani.

Le difficoltà dei nostri giorni: rincari e bonus

Come tutti noi sappiamo, non stiamo passando un bel momento da un punto di vista economico. Tante spese da sostenere e pochi soldi a disposizione. Riuscire a andare avanti con questi presupposti sembra essere difficile e lo è davvero.

Il tutto sembra essere ancora più grande, se pensiamo alla guerra e ai vari rincari. La nostra vita ormai è cambiata, ma in peggio. Seppur siamo nel 2022, quasi 2023, stiamo sperimentando delle difficoltà economiche eclatanti, che non vanno sicuramente a braccetto con l’era tecnologica in cui siamo immersi.

Tutto ci saremmo aspettati, tranne questo! Eppure siamo qui, a non sapere cosa e come fare per fare la spesa, per pagare le bollette o anche solo per mandare i nostri figli a scuola.

Tutto è diventato un punto interrogativo al quale riusciamo a rispondere a malapena, se non con tanta ansia e tanta angoscia.

Bonus di 400 euro per le donne: come funziona?

Ecco che i bonus in arrivo da parte dei vari enti, possono fare la differenza, soprattutto quello di cui vi parleremo a breve. Un bonus da 400 euro mensili rivolto alle donne. Questo perché il “tasto spesa” sembra essere quello più dolente.

La spesa al supermercato oramai è diventato un vero e proprio incubo per tutti noi. Alcuni infatti preferiscono fare la spesa presso i discount, con la speranza di riuscire a risparmiare.

Ma questo non basta, forse. Ecco perché gli aiuti che arrivano e che possono arrivare sono davvero ben accetti, soprattutto se rivolti a noi donne.

Bonus per sole donne: i requisiti da rispettare per riceverlo

Dunque, sembra essere chiaro e ufficiale: un bonus da 400 euro sta per arrivare nelle mani delle donne.

Questo rappresenta davvero tanto: non sono le donne a essere maggiormente colpite in questo periodo? L’Inps sta pensando anche alle donne, destinando loro un bonus di 400 euro mensili. Come fare per riceverlo? Innanzitutto va detto che bisogna rispettare due criteri nello specifico.

L’Inps a tal proposito è stata chiara: i soldi saranno dati alle donne che hanno un’età compresa tra i 18 e 67 anni.

Ecco il primo requisito a cui bisogna far riferimento, se si vuole ricevere il suddetto bonus. Inoltre bisogna anche sapere che per poter richiedere questo bonus la donna in questione deve star seguendo un percorso di recupero in un centro antiviolenza e deve anche avere delle difficoltà dal punto di vista economico.

Ecco che siamo in presenza di un vero aiuto, prezioso e importante, se si pensa al fatto che i destinatari sono donne che ne hanno davvero bisogno. I soldi saranno erogati alle regioni o alle province autonome.

Va da sé che bisogna fare richiesta tramite essi, per ricevere tale bonus. Rientrate in queste categorie? Bene, oggi sapete che un bonus è in arrivo per voi e che per riceverlo dovete attivamente farne richiesta.