La voce di Lady Diana conferma tutto: sbucano le registrazioni dal passato

Lady Diana, viene fuori la verità sconcertante: la sua voce registrata su alcuni nastri rivela un retroscena che non lascia molto all’immaginazione.



La mamma di Harry e William torna a far parlare di sé. Spuntano delle registrazioni con la sua voce che hanno dell’incredibile. Vi faranno venire i brividi le confessioni fatte dalla indimenticata principessa del Galles.

Lady Diana e la terrificante rivelazione

Il 31 agosto 1997, la mamma di Harry e William moriva in Francia, sotto il tunnel del Pont de l’Alma, a seguito di un incidente stradale. La ex principessa del Galles, che aveva finalmente ritrovato il sorriso insieme all’egiziano Dodi Al Fayed, non ha avuto tempo e modo di ricostruire la sua vita lontano da palazzo ma soprattutto dall’allora Principe Carlo.

Il loro matrimonio, lo sappiamo, non è mai stato felice, anzi. Non i classici alti e bassi delle coppie ma tradimenti, dolori e rancore hanno mostrato un Carlo crudele e dal cuore di ghiaccio e reso la vita di Lady Diana un vero e proprio inferno.

Ancora ci si interroga sulle dinamiche relative alla morte della Spencer. Molti credono che la sua sparizione non sia stato un semplice dramma. In tantissimi credono che la famiglia reale abbia dato mandato a qualcuno di togliere di mezzo la principessa del Galles.

Tante le congetture e le illazioni in questi anni fatte sul conto della Regina Elisabetta e di Carlo. Il mistero resta ancora fitto. Lady Diana ha sempre fatto parlare di sé sia in vita che dopo la sua morte.

Il The Sun oggi contribuisce a riportarla di nuovo al centro dell’attenzione. Il tabloid lancia un’indiscrezione che vi sbalordirà. Vengono fuori degli audio nei quali si sente la voce di Lady Diana che fa delle rivelazioni terrificanti.

La voce della Spencer confessa tutto: le registrazioni sono da brividi

I tabloid inglesi ne stanno parlando da ore ma è il The Sun quello che ha lanciato la notizia bomba. Spuntano fuori delle registrazioni nelle quali si può ascoltare la voce di Lady Diana che fa delle confessioni inaspettate.

Che cosa ha dichiarato la mamma di Harry e William? Qualcosa di agghiacciante. Abbiamo l’ammissione della ex principessa del Galles che dichiara di aver tentato per ben cinque volte il suicidio.

Diana racconterebbe per filo e per segno tutto il dramma vissuto nel suo matrimonio con il Principe Carlo, del dolore che le ha procurato e del male che l’ha indotta a farsi da sola. Come afferma anche Andrew Morton che su Diana ha scritto una biografia dal titolo “Diana- Her true story”, la Spencer non ha vissuto un solo giorno di felicità nel suo lungo rapporto con il figlio della Regina Elisabetta.

Ma in che modo avrebbe tentato il suicidio la principessa del popolo? Chi è venuto in possesso di queste registrazioni e ha potuto ascoltarle, ha dichiarato che la principessa Diana ha raccontato di come si sia buttata più volte giù per le scale, di come abbia tentato di tagliarsi le gambe con un coltello e addirittura di essersi scaraventata contro un armadietto di vetro.

Due sono però i momenti più drammatici che l’hanno portata a compiere un gesto che poteva costarle la vita. Nel 1991, la principessa ha tentato di togliersi la vita con un affettatrice e, solo qualche settimana dopo, tagliandosi i polsi con un rasoio.

Delle rivelazioni agghiaccianti fatte in prima persona dalla principessa dagli occhi tristi che rendono ancora più misteriosa la sua morte. Diana era infelice, e su questo non ci sono dubbi, e il tentato suicidio per ben 5 volte ne è la prova lampante.

Eppure nessuno ha fatto qualcosa per lei e pare che tutti a palazzo reale sapessero dei suoi problemi, del suo disagio e soprattutto dei suoi tentativi di suicidio. Dopo la comunicazione di questa notizia da parte del The Sun, il popolo inglese è insorto. I sudditi credono che la famiglia reale debba parlare, intervenire e fare luce, una volta per tutte, sul terribile inferno vissuto in terra dalla Spencer.