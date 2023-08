Programmi tv 2023, il calendario completo con le date d’inizio

Ormai ci siamo: ancora pochi giorni e la nuova stagione tv partirà: ecco il calendario aggiornato con le date d’inizio dei programmi.

La nuova stagione televisiva si appresta ad iniziare e sono tanti i programmi che partiranno a giorni. Ad “aprire le danze”, per così dire, sarà Food Network, il 2 settembre, con la nuova edizione di C’è ciccia con Luca Terni, che tornerà a occuparsi delle migliori ricette a base di carne dal suo ristorante nella Maremma. In serata, invece, partirà la nuova serie Dottor Alì su Real Time.

Programmi tv, le date d’inizio e le reti in questione

Il giorno dopo, il 3 settembre, prenderà il via la nuova edizione di Quattro Ristoranti con Alessandro Borghese, come al solito su Sky Uno. Il 4, invece, è previsto l’inizio del nuovo Pomeriggio 5: Myrta Merlino anticipa quindi Matano e la sua La vita in diretta di una settimana. il programma partirà alle 16.55. Nella stessa giornata, inizierà anche Caduta libera su Canale 5, Presa Diretta su Rai3, 100% Italia su Tv8 con Nicola Savino, Quarta Repubblica su Rete 4 e Ricette d’Italia con Benedetta Rossi su Real Time.

Partirà invece il 5 settembre il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4, mentre su Real Time Flavio Montrucchio ripartirà con il suo Primo Appuntamento e su La7 prenderà il via DiMartedì. Mercoledì 6 settembre torna poi Mario Giordano e il suo Fuori dal coro su Rete 4.

Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e Piazza Pulita di Riccardo Formigli andranno in onda dal 7 settembre rispettivamente su Rete 4 e La7. Il giorno dopo sarà la volta dell’attesissima nuova stagione di Bake Off, la gara tra pasticcieri condotta da Benedetta Parodi, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, come da tradizione su Real Time.

Sabato 9 tornerà invece Silvia Toffanin con il suo salotto di Verissimo, mentre da domenica ripartirà il quiz show Affari Tuoi. Lunedì 11 settembre è una data cruciale per parecchi programmi, tra tutti UnoMattina, Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e La vita in diretta di Alberto Matano. Da segnalare anche l’inizio de La volta buona, il nuovo programma di Caterina Balivo.

Non solo, ma nella stessa giornata ripartiranno anche Radio 2 Social Club, I fatti vostri, Bella Mà, Ore 14 e Fake News. Su Raitre invece prenderanno il via Agorà, Quante Storie, Elisir e ReStart. Ma anche per Mediaset sarà una giornata campale: ripartiranno infatti Forum, Uomini e Donne e la nuova attesa edizione del Grande Fratello (non più Gf Vip). Sul Nove Gabriele Corsi e il suo Don’t forget the lyrics e Francesco Panella con Little Big Italy.

Il 13 inizierà poi su RaiTre la nuova stagione di Chi l’ha visto?, e Mediaset darà il via alla nuova fiction su Canale 5 Maria Corleone. Il giorno successivo su Sky prenderà invece il via X Factor, con i giudici Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico e la conduzione di francesca Michielin.

Sabato 16 sarà quindi la volta di UnoMattina in Famiglia, La vita in diretta weekend e Linea verde Life, mentre domenica ripartirà Da noi a…ruota libera, Domenica In (forse l’ultima con Mara Venier) e Linea Verde . Il 19 su Rai1 ci sarà il debutto di Morgan detective geniale, il 22, venerdì, ripartirà Tale e Quale Show con Carlo Conti e il giorno dopo sarà Maria De Filippi a tornare con Tú sí que vales, con la new entry Luciana Littizzetto.

Domenica 24 toccherà quindi alla nuova edizione di Amici su Canale 5 il pomeriggio, Rai 1 manderà in onda in serata la fiction Cuori, mentre a tornare sarà su Rai 2 Il Collegio e su Canale 5 Caduta Libera nella versione serale.

Il 25 segnerà il debutto su Rai 2 de Il mercante in fiera con Pino Insegno, mentre sul primo canale Rai arriverà Imma Tataranni. Il 26 sarà quindi la volta di Francesca Fagnani e Belve su Rai 2 e Striscia la Notizia su Canale 5. Per il 30 settembre, infine, Reazione a Catena passa a serale su Rai 1, e su Rai 2 parte il dating show Mi presento ai tuoi.