Nuovo bonus 600 euro solo a questi cittadini italiani: devi avere questo requisito

Il 2023 si prospetta come un anno ricco di bonus richiedibili da chi ne ha diritto. Vediamo quello pari a 600 euro.

Si tratta di un bonus destinato ad una determinata categoria di utenti e che ha un importo di 600 euro a mo’ di contributo mensile.

Bonus da 600 euro al mese

Il 2023 è iniziato da quasi un mese ma si prospetta come un altro anno ricco di bonus, una parola che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia. In particolare, quando siamo stati costretti in casa a rispettare i numerosi lockdown, sono stati erogati bonus a pioggia dal Governo Conte per aiutare le categorie di lavoratori e le famiglie con maggiori difficoltà.

Con il Governo Meloni i bonus continueranno ad essere erogati. Di seguito, ne approfondiremo uno, pari a 600 euro mensili che potrà essere erogato soltanto agli aventi diritto. Si tratta di una somma erogata dallo Stato per contribuire alle spese di assistenza familiare che devono sostenere le famiglie al cui interno ci sono persone non autosufficienti o che hanno bisogno di assistenza educativa. Vediamo come farne richiesta.

Bonus assistenza domiciliare

Il bonus di 600 euro erogato dallo stato una volta al mese, serve ai cittadini per poter coprire le spese di assistenza familiare ma anche alle persone che non sono autosufficienti e a quelle che necessitano di assistenza educativa. Potranno percepire il bonus, dunque, disabili, anziani ma anche minori e così via. Per poter accedere al bonus, però, sono necessari alcuni requisiti.

Infatti, è necessario risiedere nella regione Piemonte poiché il bonus domiciliarità è erogato soltanto da questa regione italiana. Il denaro ricevuto servirà per poter comprare servizi di assistenza educativa e familiare per gli anziani e/o i disabili. Il bonus potrà essere goduto soltanto per 2 anni e può farne richieste soltanto chi ha un Isee di tipo sociosanitario che non supera i 50.000€.

Come abbiamo detto, il denaro del bonus potrà essere usato per assistenza educativa per minori non autosufficienti; per assistenza familiare di persone non autosufficienti tra cui disabili ed anziani.

La domanda può essere presentata con il proprio CNS, CIE e SPID. Al momento, però, la procedura precisa, compreso il bando, per il 2023, non sono stati ancora pubblicati. Intanto, però, la Regione ha fatto sapere che sono 4 gli sportelli trimestrali che permetteranno agli utenti di presentare la domanda. Dal 31 gennaio al 30 aprile 2023 è il primo; dal 1° maggio al 31 luglio 2023 il secondo; dal 1° agosto al 31 ottobre il terzo mentre l’ultimo ci sarà dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024.

La domanda potrà essere presentata allegando alcuni documenti. Tra questi spiccano: il contratto di prestazione di servizi; una copia del verbale di valutazione UGV o UMDV e la lettera d’incarico firmata oltre che al contratto di lavoro subordinato.