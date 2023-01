“Federica Pellegrini è incinta”, l’indiscrezione fa saltare di gioia milioni di fan

Una indiscrezione che emoziona il cuore di tutti i fan di Federica Pellegrini, che sembra attendere il suo primo bambino.

In una grande carambola di emozioni per la campionessa di nuoto, una indiscrezione svela che oltre al matrimonio ora ci sarebbe anche il lieto evento. Un Capodanno molto particolare e speciale per la coppia, in presunta attesa del loro primo bambino. L’augurio per il nuovo anno sui social lascia intravedere o pensare qualcosa di particolare? L’indiscrezione parla chiaro e sembra che non ci siano dubbi in merito: facciamo chiarezza?

Federica Pellegrini, la campionessa amata in tutto in mondo

Federica Pellegrini ha realizzato il record del mondo per ben 11 volte, coronando ogni suo sogno tra alti e bassi. Una nuotatrice, ma anche una donna che ha saputo mettere d’accordo sia gli uomini che le donne grazie alla sua simpatia e professionalità mixate con una bellezza straordinaria.

Il 27 agosto 2022 la Pellegrini ha sposato Matteo Giunta a Venezia, non solo fidanzato ma anche allenatore. Tra i due l’amore è nato proprio sul lavoro piano piano e soprattutto tenendolo nascosto alle riviste di gossip. Poi un giorno hanno voluto mostrare questo grande sentimento e hanno dichiarato al mondo di essere fidanzati.

Un bellissimo matrimonio da sogno, ma con tutti gli impegni lavorativi si sono potuti concedere il viaggio di nozze solo ora in ritardo. Non è tutto, infatti ci sarebbe anche una indiscrezione che fa parlare ancora di lei e di un altro grande sogno.

Federica Pellegrini incinta: l’indiscrezione

C’è una notizia che sta facendo il giro di tutti i fan e sembra proprio che Federica con Matteo siano i protagonisti assoluti. L’indiscrezione sull’ex campionessa mondiale di nuoto farebbe saltare di gioia i suoi fan ed emozionare tutti i cuori.

C’è chi sta già sognando ad occhi aperti, per un momento della campionessa che sicuramente è da ricordare. La favolosa vacanza insieme al marito Matteo Giunta è un momento di amore e relax per la coppia, come si può notare anche dagli scatti che vengono postati su Instagram. Una luna di miele da incorniciare, sino a quando non torneranno in Italia per iniziare nuovamente con i vari impegni professionali.

Il Corriere dello Sport ha riportato quanto scritto sul settimanale DiPiù e a quanto pare la Pellegrini starebbe aspettando un bambino. DiPiù ha evidenziato quanto segue:

“Federica diventerà mamma prima della prossima estate. Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito sono stati chiamati a prendere parte al reality Pechino Express”

Sottolineano inoltre che questa notizia sarebbe stata data da un lettore del settimanale, che svolge una professione serissima e per tale motivo assolutamente serio e veritiero nelle sue parole. Non solo, questa fonte ha potuto incrociare la coppia all’interno del resort alle Maldive e si sarebbero stati notati alcuni segnali inequivocabili.

Sempre secondo quanto riportato, sembra proprio che la Pellegrini non abbia festeggiato l’arrivo del 2023 con nulla di alcolico a differenza dei presenti e del marito. Un segnale strano e che avrebbe dato modo di confermare questa notizia. Da parte di Federica e suo marito Matteo non ci sono state smentite o conferme, quindi è ancora tutto in forse: i fan attendono e sperano che si possa confermare il lieto evento.