Nuove telecamere in strada, multe fino a 300 euro per molti: cosa ti controllano

Su alcune strade sono state installate delle nuove telecamere che rischiano di far prendere multe fino a 300 euro. Ecco per cosa si viene sanciti.

Il Codice della Strada ha dei regolamenti e degli articoli che sono ben precisi e nessuno può scampare dalla sanzione prevista qualora si viene colti in flagrante a trasgredire la legge imposta.

Tutti gli automobilisti, quindi, sono soggetti al rispetto di questo Codice che viene impartito loro durante l’acquisizione della patente e che successivamente devono tenere a mente per circolare senza problemi sulle strade.

Multe: attenzione a questa infrazione

Accade però, che molto spesso, alcune nozioni vengono dimenticate o vengono dimenticate e quindi è sempre meglio andarsi a dare una rispolverata e controllare se non sono state fatte modifiche o aggiunte nuove leggi riguardo il Codice della Strada.

Ma la maggior parte delle volte, le sanzioni vengono effettuate da parte degli agenti, non per via di alcuna dimenticanza ma per via dello scorretto utilizzo e del non rispetto delle norme previste.

Per questo motivo, si commettono trasgressioni che possono essere risolte con il pagamento di una multa o con la decurtazione dei punti della patente anche se ci sono casi più gravi.

Qualora ci siano dei feriti o dei danni permanenti o un decesso, si avvia una sanzione penale e vede oltre il ritiro della patente nei casi più gravi anche una possibile reclusione a seconda dell’incidente stradale.

Il più delle volte, questi sinistri, nascono per via del non rispetto dei limiti dei km/h previsti su una strada o per via del non rispetto del diritto di precedenza, norma che ultimamente, ha subito una modifica.

Per tutte queste ragioni, già da un bel po’ di anni, su tutte le strade, specie quelle extraurbane sono stati installati degli autovelox, strumenti capaci di individuare i mezzi che superano i limiti di velocità.

Le telecamere di Roma

Grazie ad un meccanismo, questi strumenti, riescono ad immortalare il veicolo che supera la velocità e sulla foto, gli agenti possono individuare il numero di targa e multarlo a seconda della sanzione prevista.

Accade però, che molti conducenti, specie se si tratta di motorini, attaccano un casco vicino la targa impedendo l’individuazione di essa, ma se vengono beccati, come accade, dovranno pagare una multa non solo per l’eccesso di velocità ma anche per l’omissione della targa.

Grazie all’utilizzo di nuove telecamere, poste in centri urbani, nella fattispecie nella città di Roma, vengono individuati non solo i mezzi che superano i limiti di velocità, ma anche quelli che circolano nella corsia preferenziale.

Su questa corsia, è permessa la circolazione a taxi, veicoli di car sharing ed autobus mentre è vietata la circolazione a tutti gli altri mezzi di trasporto e la trasgressione porta ad una multa molto salata.

Infatti, tutti coloro che verranno sorpresi, da questa telecamere attive 24 ore su 24, a viaggiare sulla corsia preferenziale alla guida di mezzi autorizzati, verranno sanciti con una multa che parte da 89 euro e può arrivare fino ad un massimo di 333.

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha spiegato che questa decisione è stata presa per evitare comportamenti illegittimi che creano un grosso disagio alla circolazione dei mezzi autorizzati a circolare nelle corsie preferenziali.