Doccia, come togliere la puzza di fogna dello scarico: il metodo degli idraulici

Esiste un metodo, utilizzato dagli idraulici, per levare la puzza di fogna dallo scarico della doccia. Ecco quale.

Uno dei momenti più belli di tutta la giornata, che ci permette di avere un momento intimo e personale con noi stessi e ci fa levare via tutti i pensieri e ci rilassa, è il momento della doccia.

A volte, siamo così rilassati che tendiamo a canticchiare anche se la nostra voce non è dotata di ugola d’oro, e per questo si usa dire, cantare sotto la doccia, appunto perché non si prova pudore e vergona dello starnazzare qualche canzone.

Doccia: ecco come eliminare l’odore di fogna

Le gocce di acqua calda sul nostro corpo ci danno un effetto rivitalizzante e dopo una giornata pesante di lavoro, grazie anche al bagnoschiuma, scelto a seconda della nostra fragranza preferita avremo un momento rinvigorente.

La sensazione di freschezza e di pulito si protrae per le ore successive e se ci facciamo una doccia prima di infilarci sotto le coperte avremo modo di addormentarci in modo più rapido, secondo alcune ricerche.

Ma molte volte, nella nostra doccia, abbiamo un ospite indesiderato e nonostante utilizziamo prodotti efficaci per la pulizia del nostro bagno, questo non riesce ad andare via in nessun modo.

Stiamo parlando dell’odore di fogna che molto spesso fuoriesce dai tubi di scarico della nostra doccia e che può essere provocato da dei fattori che sono esterni alle tubazioni del nostro impianto.

Infatti, a ridosso di un temporale o quando ci sono delle piogge, gli impianti fognari tendono ad innalzarsi di volume e questo porta quindi ad un aumento dell’odore di fogna anche nelle nostre case.

Altre volte, però, questi sono provocati da residui e da tubi intasati, e quindi tendiamo a ricorrere ad un esperto, chiedendo aiuto per far si che questo odore svanisca del tutto per qualche tempo.

Non tutti, però, sanno che esiste un metodo che utilizzano gli idraulici, per far si che questo tanfo sparisca e che i tubi di scarico della nostra doccia, siano disincrostati da materiale esterno.

Il metodo degli idraulici

Questo prevede l’utilizzo di bicarbonato di sodio e di acido citrico, che, con dell’acqua calda tende a ripulire tutti i tubi della nostra doccia e ad evitare che fuoriesca un olezzo puzzolente.

Bisogna, sciogliere in un litro di acqua tiepida, 150 grammi di acido citrico e nel frattempo versare nello scarico della nostra doccia 250 grammi di bicarbonato e poi versare la miscela su di esso.

La reazione tra i due ingredienti sarà spurgante e disgorgante e si avrà modo di vedere come il bicarbonato e l’acido citrico riescono a sconfiggere i cattivi odori e a sturare i canali di scolo.

Se non abbiamo a disposizione questi ingredienti, possiamo optare anche per l’aceto e il limone che hanno una forte azione anticalcare e grazie alle loro proprietà avranno un’ efficacia simile al metodo sopracitato.

Quindi, quando sentiamo dei cattivi odori nel nostro bagno, non bisogna disperare, ma possiamo utilizzare questo metodo e vedremo che avremo subito un eliminazione della puzza di fogna.

Per evitare che questa si formi è consigliabile ripetere l’operazione ogni 15 giorni.