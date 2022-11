Marianella, la storica ex di Luca Argentero: oggi ha 50 anni ed è bellissima | FOTO

Oggi Luca Argentero è un uomo sposato e felice. Non tutti sanno, però, che prima di Cristina Marino è stato con Marianella Bargilli che oggi ha 50 anni. Vediamo com’è diventata.

L’attore Luca Argentero conobbe Marianella Bargilli tra le mura del Grande Fratello. Era il 2003.

La ex di Luca Argentero

La carriera di Luca Argentero è iniziata nel 2003, quando decise di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello. Da allora, benché non ne uscì vincitore, il suo successo come attore è stato in ascesa costante.

L’attore più amato dalle italiane oggi è un uomo sposato e un padre eccezionale. Tiene molto alla sua privacy e, soprattutto, a tutelare le donne della sua vita. Spesso, ha dato in escandescenze nei confronti dei paparazzi che volevano a tutti i costi una foto di sua figlia. Non manca molto affinché Luca Argentero diventi papà per la seconda volta.

I più informati ricorderanno che, proprio nella casa di Cinecittà, andò in scena un amore tra Luca Argentero e un’altra concorrente: Marianella Bargilli. All’epoca, la donna era una biondina che, per aspetto, ricordava un po’ Meg Ryan e sedusse l’oggi celeberrimo attore. Di lei, dopo quell’esperienza si è saputo ben poco poiché ha scelto di non intraprendere la carriera televisiva.

Chi è Marianella Bargilli

Marianella Bargilli è nata a Cecina il 27 febbraio del 1971 e aveva molte cose in comune con Luca Argentero all’epoca del Grande Fratello. In quegli anni, la sua professione era quella di hostess congressuale ed organizzatrice di eventi. Inoltre, era anche la direttrice del teatro Della Bugia di Roma e lo è ancora oggi. La sua professione attuale è quella di attrice di teatro.

La presenza costante nella vita di Marianella è stato sempre il teatro, nel suo cuore anche durante il suo soggiorno nel GF. In quelle settimane, ma anche e soprattutto dopo, divenne una delle donne più invidiate d’Italia: tra lei e Luca Argentero si stabilì un legame speciale.

Prima dell’esperienza nella casa di Cinecittà, una voce del curriculum della Bargilli è molto interessante: nel 1999 venne scelta come amazzone nel film Hannibal di Ridley Scott.

Oggi Marianella ha 50 anni e dal 2009, è alla direzione artistica del teatro Quirino-Vittorio Gassman. Dal 2010, invece, ha assolto il ruolo di direttore artistico della rassegna Autogestito dello stesso teatro. Insomma, una carriera poliedrica, la sua.

Nel 2009 sposò Geppy Gleijeses. Molti ricorderanno la cerimonia al Campidoglio e la festa al teatro Quirino. La loro storia d’amore durò 13 anni e poi finì senza che la coppia avesse figli.

Marianella ha compiuto 50 anni, è molto attiva su Instagram, dove posta quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita e, soprattutto, selfie molto naturali. Nonostante abbia superato gli anta, il suo aspetto è ancora molto fresco e giovane.