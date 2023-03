Sono stati stanziati quasi 8 milioni di euro per le nuove divise dei vigili urbani di Roma, dovranno essere pronte entro il 2025.

Chi si aggiudicherà la gara voluta dal Comune, dovrà prendere le misure ai 5.700 agenti capitolini per poter realizzare tutto l’occorrente entro tale data in cui è previsto il Giubileo.

Nuove divise per i vigili urbani di Roma

Il tema delle divise delle forze dell’ordine è abbastanza delicato se pensiamo al corpo dei vigili urbani e se lo facciamo focalizzandoci su una città come Roma che si appresta fra meno di due anni ad accogliere il Giubileo, ancora di più.

Si perché già adesso ci sono moto dei vigili urbani ferme per mancanza di divise, quando parliamo di questo argomento infatti non si tratta di un capriccio ma di una necessità importante, infatti proprio per il look dei motociclisti del corpo sono stati dedicati due lotti della gara, ma il rinnovo delle uniformi riguarda a 360 gradi tutti gli elementi del corpo, dalle divise storiche del personale della banda musicale fino a quelle ordinarie che vediamo nelle nostre strade.

Il Comune spera che stavolta vada tutto per il verso giusto, infatti nella precedente gara che c’è stata nel 2018, l’assegnazione andò in fumo perché mancava il rapporto di prova relativo al tessuto misto lana per il maglione di mezza stagione, un dettaglio che potremmo definire irrilevante o di poco conto ma fece saltare anche la fornitura di altri capi del vestiario.

Il corpo della Polizia Locale si prepara dunque a cambiare look, con nuove divise per l’estate e per l’inverno. Berretti, camicie, pantaloni, giacche, cinturoni e cordelline, stellette e distintivi, corpetti catarifrangenti, insomma tutto l’occorrente.

Nella relazione firmata dal comandante Ugo Angeloni, si legge come l’adeguato rinnovo del vestiario al personale e ai neo assunti sia un obiettivo primario del Comune di Roma, anche perché come dicevamo sono scaturiti dei disagi.

Le moto inutilizzate e il Giubileo

Abbiamo visto nella trasmissione Mattino Cinque News come 60 moto nuove dei vigili urbani fossero rimaste ferme in deposito da circa un anno per la mancanza di divise adeguate. Questo porta a uno spreco di denaro, infatti sono stati stanziati 900mila euro per acquistare i mezzi.

I veicoli erano 100 e nel marzo scorso erano stati presentati dallo stesso sindaco Gualtieri, ma meno della metà sono potute scendere in strada a causa di questo problema. Il Comune infatti non avrebbe l’equipaggiamento giusto per garantire agli agenti la sicurezza alla guida.

Precisamente mancherebbero parastinchi, caschi, guanti, stivali, ginocchiere e giubbotti rinforzati con le protezioni dagli urti.

Il segretario Sulpl di Roma, Marco Milani, ha dichiarato di recente che è assurda l’incapacità gestionale della cosa e le esigue risorse a disposizione del Comune di Roma in questo senso, ribadendo che i cittadini vorrebbero vedere gli agenti sulle strade e non sprecare soldi in una fornitura di motoveicoli tenuti fermi perché per poche decine di migliaia di euro non si può acquistare l’equipaggiamento.

Anche a questo servirà in effetti la gara in corso ma ci si focalizza anche su un obiettivo importante, ovvero il Giubileo del 2025, per il quale ci sarà un grande dispiegamento delle forze dell’ordine, compresi appunto i vigili urbani.

Per tale evento il Comune aveva presentato il piano degli interventi già nel 2022, come l’apertura della fermata della metro C presso il Colosseo. Le linee guida vennero approvate in un tavolo a Palazzo Chigi e nello stesso si prevedeva anche un piano di manutenzione delle linee della metropolitana, la realizzazione di tramvie, il rinnovo del parco vetture Atac, un rafforzamento della pulizia nelle strade della città per migliorarne il decoro.

Decoro che si vede anche da una corpo che costantemente è in strada, quello della Polizia Locale, ogni giorno impegnata nelle più svariate attività di vigilanza nella tutela delle città.

Non resta dunque che vedere chi sarà il vincitore che confezionerà i capi dei vigili urbani industrialmente e su misura. Alla ditta in questione arriverà la lista del personale e in seguito i tecnici dovranno rilevare le misure di tutti per consegnarle ai sarti.