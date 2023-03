Arriva un periodo d’oro per 3 donne dello zodiaco: inondate di buone notizie

Arriva un periodo d’oro per 3 donne dello zodiaco. Loro, nate in questo periodo, si ritroveranno inondate di buone notizie. Scopri se anche tu sei fortunata oppure no.

Se sei nata sotto queste costellazioni sei allora senza dubbio fortunata. Ecco che cosa dice l’oroscopo: arriva un periodo d’oro per tre donne dello zodiaco. Magari, chissà, sei proprio tu la fortunata.

Oroscopo, la fortuna rosa bacerà loro

Manca davvero pochissimo all’arrivo della primavera e con il sole e le belle temperature che iniziano a riscaldare il cuore delle persone, anche le stelle portano liete notizie. Ovviamente non per tutti.

L’oroscopo annuncia un periodo ricco di fortuna e di amore soprattutto per tre donne dello zodiaco. Grazie alla presenza di Saturno in Pesci, di Giove in Ariete e di Venere in Toro, cambia la situazione astrologica.

Per alcune settimane, il cielo ha deciso di sorridere proprio a loro. Le stelle riservano delle sorprese incredibili che faranno battere il cuore anche delle più scettiche.

Preparati a scoprire se rientri anche tu nella categoria delle “super lucky”, cioè delle fortunate a cui la dea bendata finalmente ha deciso di dare una mano dopo un periodo burrascoso fatto di drammi e inconvenienti. Loro potranno tirare un sospiro di sollievo e finalmente godersi i frutti di tanto lavoro e sacrificio.

Arriva un periodo d’oro per 3 donne dello zodiaco

Pronta a scoprire che cosa le stelle hanno in serbo per te? Il destino potrebbe cambiare da un momento all’altro. Le stelle stanno per riservare un periodo super fortunato, da ogni punto di vista, soprattutto a tre donne dello zodiaco.

Scopri se anche tu rientri tra le fortunate e preparati, nel caso, a godere di una benedizione da parte del cielo. In arrivo lavoro, denaro e anche l’amore. Ti sveliamo subito un indizio. I tre segni più fortunati di questo periodo sono uno di terra, uno di fuoco e uno di aria.

Non vogliamo tenerti ancora sulle spine, quindi ti elenchiamo immediatamente la top list che potrebbe cambiare la tua vita. Al primo posto c’è l’Ariete. Le donne nate sotto questo segno, grazie alla presenza di Giove, vivranno un periodo nuovo, di rinascita e di cambiamento.

Tanta forza e ed energia vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati senza incontrare problemi di nessun tipo. Vi sentirete in grado di affrontare qualsiasi sfida la vita voglia presentarvi.

La determinazione e la fiducia che avete non vi faranno tentennare nemmeno un momento. Attenzione solo a questa energia così traboccante: la presenza di Mercurio che entra nel vostro segno vi invita a prestare cautela ugualmente, senza fare mai il passo più lungo della gamba.

E’ vero, è un periodo per voi fortunato ma occhio alle spese eccessive. Pensateci sempre prima di prendere decisioni importanti, solo così potrete godere appieno di questo periodo favorevole che vi porterà senza dubbio al successo.

Anche da un punto di vista fisico vi sentirete belle e motivate a prendervi cura di voi stesse sempre di più. Regalatevi relax e benessere: questo periodo fortunato durerà almeno fino ad aprile.

Al secondo posto c’è il Toro. Le nostre amiche nate sotto questa costellazione avranno successo in ogni campo: dal lavoro, all’amore alla famiglia. Fino al 30 marzo poi, nuove opportunità di guadagno vi consentiranno di togliervi anche qualche sfizio.

La presenza di Venere in Toro allontanerà da voi ogni forma di stress e pensieri negativi: finalmente raggiungerete il benessere mentale che cercate da sempre. La sicurezza emotiva sarà rafforzata, vivrete il tutto lasciando le redini del controllo: è il momento ora di non agire razionalmente ma di lasciare che sia il cuore a parlare. L’ultimo segno fortunato è quello della Bilancia.

Le amiche nate sotto questa costellazione avranno finalmente l’universo dalla loro. Mercurio infonderà dolcezza e gioia, alcuni incontri amorosi potrebbero cambiare la vostra vita.

Con il transito poi di Saturno in Pesci, il destino finalmente sì darà una mossa. Addio a tutto ciò che ha rappresentato fonte di dolore e tristezza, date il benvenuto ad una rinascita e ad una nuova felicità.

Anche l’amore procede infatti a gonfie vele. Un matrimonio potrebbe presto dare una svolta alla vostra vita sentimentale.