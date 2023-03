Achille Lauro all’ONU parla ai giovani: “Potete cambiare il mondo”

Achille Lauro è stato invitato all’ONU in occasione dell’evento “GCMUNTALKS”. L’iniziativa acquisisce il titolo di “Le arti per la cittadinanza globale”. Il cantante è dunque volato a New York, tenendo un discorso sull’importanza delle nuove generazioni e sulla necessità di investire sulle proprie passioni.

Achille Lauro, dunque, all’interno dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Palazzo di Vetro, ha tenuto un bellissimo discorso sull’importanza della musica come vettore di unione di diverse generazioni e sulla fiducia che deve essere data ai più giovani. Incentivandoli ad inseguire le proprie passione. Tutto questo dinanzi a centinaia di studenti internazionali.

Il discorso di Achille Lauro all’ONU

Accentuando la bellezza e l’importanza delle nuove generazioni e incentivandole a seguire i propri sogni e le proprie passioni.

“Spero veramente che a tutti i ragazzi sia rimasto qualcosa dentro. Io credo moltissimo nei giovani e so che possono veramente cambiare il mondo, è anche grazie a loro che sono arrivato fino a qui”.

Ha affermato il cantante durante l’evento.

Achille Lauro poi, dopo aver tenuto il suo discorso all’interno dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha incontrato all’interno dello Sheraton New York Times Square Hotel gli studenti della delegazione italiana. Durante questo incontro Lauro mostrerà il format del progetto iniziato all’interno delle scuole italiane.

Il Global Citizens Model United Nation (GCMUN) è un progetto che si terrà durante l’intero mese di marzo a New York. Esso punta a far scoprire agli studenti i meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite. Questo attraverso la simulazione di progetti reali organizzati da United Network Europa.

Il progetto ha visto la partecipazione di circa 5.000 studenti provenienti da tutto il mondo.

Il progetto nelle scuole ideato dal cantante

Il famoso cantante italiano, dunque, si sente estremamente vicino al mondo dei più giovani. Proprio per questo ha dato vita al progetto “Achille Lauro nelle Scuole”, ideato dallo stesso cantante.

L’obiettivo, supportato da H-Farm e Amazon Code.org, è quello di incentivare i giovani ad immaginare il proprio futuro, seguendo e sviluppando le proprie passioni.

Infatti attualmente diverse studentesse e studenti delle scuole secondarie italiane, hanno partecipato al progetto scrivendo una lettera al futuro. Ma non in modo tradizionale, bensì attraverso musica, video, balli, parole, canzoni.

Il 30 marzo a Milano si terrà l’evento conclusivo in cui verranno annunciati i vincitori.