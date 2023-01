Nuova Zelanda: dimissioni della premier Arden

By

Sono arrivate nella giornata di ieri le dimissioni della Premier Jacinda Arden, la donna che ha guidato il paese per molti anni si è detta esausta per poter procedere ad un nuovo mandato.

Ha infatti spiegato di non avere più energie per guidare al meglio il suo paese, dopo più di cinque anni e a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative. Il suo commento “Sono umana”.

Dimissioni della premier Arden a pochi mesi dalle elezioni

Nelle scorse ore la Premier Jacinda Arden ha comunicato le sue dimissioni dalla guida del paese, sono più di cinque anni infatti che si trova nella sua posizione e mancano pochi mesi alle nuove elezioni legislative.

La Premier visibilmente commossa ha detto: “Sono umana, noi diamo tutto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo e poi arriva il momento. E per me quel momento è arrivato”.

Oggi la Premier Jacinda Arden ha 42 anni, ed è stata eletta nel suo ruolo di primo ministro della Nuova Zelanda nel governo di coalizione che era alla guida del paese nel 2017.

In un secondo momento ha poi deciso di guidare il partito laburista di centrosinistra con il quale ha ottenuto una vittoria schiacciate alle elezioni successive che si sono effettuate tre anni dopo il suo primo incarico.

Negli ultimi mesi e in particolare negli ultimi sondaggi il partito a cui appartiene e soprattutto lei hanno visto un crollo della popolarità, nonostante questo però la Premier Jacinda Arden ci tiene a presentare nel suo discorso che non sono queste le motivazioni che l’hanno spinta a dare le dimissioni.

La donna infatti ha parlato di mancanza di energie per poter gestire tutti i compiti e gli imprevisti che comporta la guida di una nazione, e di non sentirsela di guidare la nazione per altri quattro anni.

Secondo le sue dichiarazioni sperava che la pausa estiva gli permettesse di ritrovare la grinta e le energia necessaria a terminare il suo mandato e a presentarsi nuovamente alle elezioni, ma non è stato così.

L’annuncio delle sue dimissioni è stato effettuato da poche ore, nella prima apparizione pubblica della Premier dopo la pausa estiva che si è conclusa nei giorni scorsi.

Ecco cosa succederà adesso in Nuova Zelanda

La Premier Jacinda Arden, durante il suo discorso, ha anche fatto presente che nei prossimi giorni il partito laburista si occuperà di effettuare le votazioni necessarie a trovare un candidato leader che possa prendere il suo posto fino alle nuove elezioni.

Quindi le sue dimissioni risulteranno effettive a partire dal 07 febbraio 2023. Le nuove elezioni si terranno invece il 14 ottobre 2023 e fino a quel giorno Jacinda Arden rimarrà nel governo con la carica di deputato, si è anche detta certa che il suo partito sarà in grado di poter vincere le prossime elezioni.

Il nuovo leader che secondo Bloomberg verrà votato dal partito laburista nella data del 22 gennaio 2022 dovrà riuscire a raggiungere almeno due terzi dei voti per poter prendere il posto della Premier.