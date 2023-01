Giuliacci, Meteo: il vortice ciclonico ricolmo di neve e gelo colpisce queste zone

By

Meteo, Giuliacci fa preoccupare gli italiani: in arrivo un vortice ciclonico e ricolmo di gelo e neve. Quali sono le zone dello stivale che saranno colpite da questa nuova ondata di gelo? Scopriamolo.

L’inverno è arrivato sulla nostra penisola e non vuole saperne di andarsene. Il nuovo vortice ciclonico, ricoperto di gelo e neve, si abbatterà in questi giorni proprio su queste zone dello stivale.

Meteo Italia, le previsioni del meteorologo Giuliacci preoccupano

L’inverno è arrivato e non vuole sapere di andarsene. Se fino a qualche giorno fa, al Sud sulle Isole ancora c’è stata la possibilità di godersi qualche sprazzo di sole e temperature sufficientemente miti, la situazione nel giro di poche ore si è ribaltata anche per quella parte dello stivale.

Un’ondata di maltempo ha travolto tutta l’Italia, da Nord a Sud. Copiosi temporali hanno bagnato la nostra penisola provocando anche danni piuttosto importanti. Da qualche ora, per esempio, in Campania è allerta meteo arancione con alto rischio di dissesti idrogeologici.

La regione ha invitato i sindaci e le autorità competenti a prendere i provvedimenti più opportuni per scongiurare tragedie. Tante le scuole e le attività anche delle regioni centrali e tirreniche che si sono ritrovate chiuse per via del maltempo.

Al Nord invece, non soltanto pioggia e nebbia ma anche temperature glaciali, le stesse che hanno raggiunto pure il Sud e il Centro del nostro stivale. Ma non è finita. Un vortice ciclonico, avverte Giuliacci, ricolmo di gelo e neve sta per abbattersi soprattutto su queste zone.

Vortice ciclonico in arrivo

Il colonnello Mario Giuliacci non ha delle buone notizie per gli italiani: sta per arrivare sulla nostra penisola Thor, il vortice ciclonico ricolmo di gelo e neve che farà battere i denti a tutti.

Già i primi giorni di gennaio, le temperature si sono abbassate in quasi tutte le regioni italiane. Da qualche ora poi, anche al Sud e al Centro Sud si sono toccate minime di cinque gradi, un fenomeno questo normale per l’inverno ma che non si registravano da quasi dieci anni.

I meteorologi concordano sul fatto che il 2023 sarà uno degli anni più freddi della storia, paragonabile quasi a quello glaciale del 1963 che portò non pochi danni sull’Italia e sull’Europa.

Che cosa sappiamo di questo Thor che con tutta la sua furia sta per fare ingresso nella nostra penisola? Si tratta di un vortice di aria fredda che porterà gelo, vento, pioggia e neve anche a basse quote.

A quanto pare, le temperature polari che già a partire dalle prossime ore interesseranno buona parte delle regioni del Sud e del Nord, dureranno un bel po’ di tempo. Non possiamo dare numeri precisi, neanche i meteorologi possono dirlo, ma sicuramente questa morsa glaciale potrebbe durare almeno fino a febbraio.

L’inverno insomma è arrivato e il freddo che ha intenzione di portare con sé spaventa gli italiani. Ad essere colpiti in particolare da Thor saranno le regioni del Nord ma neanche il Centro e il Sud saranno risparmiate.

Occhio particolare alla Campania, Toscana, Puglia e Basilicata: su queste ultime due regioni potrebbe cadere anche la neve a basse quote. Il vortice polare c’è e fa paura. Giuliacci ci consiglia di prestare particolare attenzione se ci si mette in viaggio o se si deve per forza di cose uscire di casa.

Le temperature saranno davvero rigide, tra quelle più fredde mai registrate negli ultimi tempi. Per esempio, già a partire da domani, a Milano la minima potrebbe toccare i – 8 gradi.

A Bologna invece, seppur il cielo sarà privo di nubi, la massima si ferma a meno 4. Preoccupazione anche per i venti: un forte Maestrale si abbatterà sulle Isole portando mari mossi e onde altissime.