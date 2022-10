Nuova regola al volante, non puoi più portarlo in macchina: 500€ di multa se lo fai

Nuova regola al volante: non puoi più portarlo in auto. Se ti beccano le Forze dell’Ordine ti viene irrogata una sanzione pesante pari a 500 euro.

Ci sono tante novità e aggiornamenti in merito alle regole contenute nel Codice della Strada che cambiano continuamente. Per evitare di incorrere in sanzioni severe e di vedersi decurtati i punti sulla propria patente di guida, è bene rimanere aggiornati e cambiare i propri comportamenti al volante.

C’è una nuova regola al volante che deve essere seguita ad hoc per evitare l’irrogazione di un’ammenda pesante. Fino ad oggi l’hai sempre portato in auto senza problemi, ma adesso è il momento di abbandonare definitivamente questa cattiva abitudine.

Non si tratta di una “cattiveria” introdotta dal Legislatore, ma di una buona abitudine che dovrebbe essere seguita da tutti quanti. Ha ripercussioni anche sulla salute umana. Pertanto, sarebbe il caso di non portarlo non solo in auto, ma dappertutto. Si tratta di una vera e propria distrazione tanto quanto stare a visualizzare il proprio smartphone o visualizzare lo schermo del proprio navigatore. Questi comportamenti poco virtuosi portano a continue distrazioni alla guida.

Per questo, è bene mettere da parte il cellulare, il pacco di sigarette e la bottiglia di birra per concentrarsi sulla guida. Scopriamo in questa guida qual è il comportamento poco virtuoso da abbandonare quando si guida.

Codice della Strada, la novità prevista dall’anno 2022

Chi fuma in auto e chi porta il pacchetto di sigarette all’interno della propria vettura dovrà fare i conti con una disciplina codicistica più severa. Già lo scorso anno i soggetti interessati proposero l’imposizione del divieto assoluto. Tuttavia, la proposta non ebbe alcun esito felice. Introdurre una regola così restrittiva non fu valutata positivamente dal Legislatore.

La decisione presa è stata quella di inasprire le sanzioni per chi ha il vizio di fumare in auto. Rispetto ad altri paesi dell’UE, il Legislatore italiano ha deciso di inasprire le sanzioni, ma non ha optato per il divieto assoluto.

Codice della strada: le sanzioni previste per chi ha il vizio del fumo

La normativa vigente ha previsto specifiche sanzioni per chi ha il vizio di fumare all’interno della vettura. La normativa contempla due casistiche specifiche. Il divieto di fumare all’interno dell’abitacolo della propria auto scatta quando a bordo è presente un minorenne e anche quando è presente una donna in gravidanza.

Le sanzioni sono belle salate perché vanno da una trentina di euro ad un massimo di 500 euro, nel caso in cui ci sia una donna incinta a bordo della vettura. L’automobilista che getta dal finestrino dell’auto la sigaretta rischia una sanzione che può arrivare fino a cinquecento euro.

Per questo motivo è bene fare attenzione e lasciare il pacchetto di sigarette ben custodito e non utilizzato.