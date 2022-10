Francesco del trono over, ve lo ricordate? Oggi è innamoratissimo | FOTO

Da quando è partito anni fa il Trono Over di Uomini e Donne, il pubblico ha imparato a conoscere tantissime coppie che si sono formate. Una persona che il pubblico non dimenticherà facilmente è Francesco Turco, che oggi è super innamorato. Ecco di chi.

Manca da tantissimo in trasmissione, dal 2013, ma Francesco Turco è uno dei cavalieri che ha fatto la storia a Uomini e Donne Over.

Quest’estate è tornato a salutare il team del dating show di Maria De Filippi, raccontando a WittyTv la sua vita fuori dal programma, mostrando lo spirito di sempre. Ma che fine ha fatto Francesco e cosa fa ora? Ecco le sue rivelazioni.

Vi ricordate Francesco Turco di Uomini e Donne? Ora è innamoratissimo

Sono passati più di dieci anni da quando a Uomini e Donne sono partite le puntate del Trono Over, che ancora oggi appassiona una grande fetta di pubblico di Canale 5.

Maria De Filippi e la sua redazione ha voluto dare una chance anche a chi cercava l’amore, nonostante fosse un più grande dei tipici corteggiatori e tronisti.

Così è iniziata l’era di Gemma Galgani (ancora oggi veterana del programma) e di tante coppie e protagonisti, che sono rimasti nel cuore dei telespettatori.

Uno di questi è, sicuramente, il leccese Francesco Turco, che dal 2013 non partecipa più come cavaliere al programma.

Dal carattere fumantino, allegro e molto simpatico, Francesco ha lasciato il programma iniziando una relazione con l’ex dama Gilda, che purtroppo non ha funzionato, nonostante i due ci avessero provato più volte.

La frequentazione, infatti, durò poco tempo dopo che i due lasciarono insieme il dating show, così Francesco è andato avanti e oggi pare abbia ritrovato l’amore.

Infatti, lo scorso giugno, è tornato davanti a una telecamera, in un’intervista a WittyTV, dichiarando di essere innamoratissimo e molto felice di come sta andando la sua vita.

Ma chi è la fortunata che ha fatto tornare il sereno nella sua vita?

Francesco Turco presenta la sua nuova fidanzata

Dopo anni di assenza, finalmente il pubblico di Uomini e Donne Over ha ritrovato Francesco Turco, grazie a un’intervista rilasciata a WittyTV, la piattaforma multimediale di tutti i programmi Fascino PGT.

L’ex cavaliere è tornato in gran forma, ma non da solo: con lui c’era la sua fidanzata Antonietta, con la quale ha ritrovato l’amore fuori dal programma. Con lei fa coppia fissa da ben 6 anni, una relazione molto stabile.

L’amore è scoccato in una sala da ballo, quando si sono accorti che qualcosa stava per scattare, una scintilla come l’hanno definita entrambi. Erano già amici, ma qualcosa era destinato a nascere, come dice proprio Antonietta:

“Quando lo vedevo a Uomini e Donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica! e vuoi che ci conosciamo meglio devi lasciare la trasmissione.”

Il loro sentimento, come traspare dalle loro parole, è puro e molto sincero e da quando hanno capito che tra loro poteva nascere qualcosa di bello, non si sono più lasciati.

Insieme, sono la spalla l’uno dell’altra e si appoggiano in tutto, anche nei momenti più difficili, come un incidente in bici di Francesco che lo ha costretto in ospedale per un po’.

Insomma, un bellissimo lieto fine per l’ex cavaliere che tutti sono contenti di vedere felice e innamorato, nonostante le precedenti delusioni amorose, con uno spirito rinnovato.