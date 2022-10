Il cammino per gli Europei del 2024, che andranno in scena in Germania, è iniziato ufficialmente oggi. Nei sorteggi di Francoforte per le qualificazioni, l’Italia da testa di serie (anche per aver vinto la passata edizionie del torneo continentale) ha pescato l’Inghilterra, l’Ucraina, e la Macedonia del Nord, la Nazionale che ha fermato la nostra corsa nei playoff per i Mondiali.

Non solo. Nel gruppo C, assieme all’Italia, anche Malta. La Francia, campione del mondo, invece, se la dovrà vedere contro l’Olanda nel girone B.

Qualificazioni Europei 2024, tutti i gironi: la Francia con l’Olanda, per la Spagna c’è Haaland

GIRONE A – Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

GIRONE B – Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

GIRONE C – ITALIA, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

GIRONE D – Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

GIRONE E – Polonia, Repubblica ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldavia

GIRONE F – Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

GIRONE G – Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtestein

GIRONE H – Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

GIRONE I – Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

GIRONE J – Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia