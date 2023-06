Notte di spari a Napoli, feriti alle gambe un 21enne e un 45enne

Ancora una notte di violenza a Napoli che ha visto cadere ferito un giovane di soli 21 anni, rimasto ferito da alcuni colpi di pistola sparati da ignoti. Il giovane è stato colpito nella centrale Piazza Mercato.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato al vicino “Ospedale del Mare”. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Napoli violenta: due agguati in poche ore

Una notte di violenza quella appena trascorsa a Napoli, dove un giovane di soli 21 anni, della zona orientale della città, è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco sparati da ignoti, mentre lui si trovava nella centrale Piazza Mercato. Come hanno stabilito, poi, i Carabinieri, il giovane era originario di Ponticelli, zona Est della città di Napoli.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato al vicino “Ospedale del mare”. Stando ad una primissima ricostruzione, il ragazzo si trovava, come dicevamo, in Piazza Mercato insieme ad alcuni suoi amici, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.

Alcuni sconosciuti avrebbero tentato di rapinarli e uno dei malviventi avrebbe esploso i colpi di pistola che hanno raggiunto il giovane alla gamba destra. Da lì, la corsa in ospedale del giovane, portato da alcuni conoscenti. Al momento, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda, stanno indagando, in squadra, sia i Carabinieri della locale compagnia di Ponticelli quanto quelli della zona del quartiere Stella di Napoli.

Feriti alle gambe, un 21enne ed un 45enne

Ma, come dicevamo all’inizio, si è trattata di una notte di violenza nella città partenopea. Un altro agguato si è avuto, questa volta però in provincia, a Volla. Nella serata di ieri, infatti, un 45enne è rimasto ferito, anche qui, da colpi di pistola alle gambe. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Si sa soltanto che, intorno alle ore 22 di ieri, l’uomo di trovava in via Don Sturzo quando è stato raggiunto dai colpi di pistola.

La corsa al vicino ospedale “Villa Betania” di Ponticelli e, nonostante l’uomo risulti ferito ad entrambe le gambe proprio da colpi d’arma da fuoco, non è in pericolo di vita. Anche in questo caso, come per il caso del ferimento del 21enne di Piazza Mercato, la dinamica è ancora da chiarire.

I Carabinieri si sono recati in ospedale per ascoltare la testimonianza del 45enne per cercare di avere una dinamica quanto più chiara possibile di ciò che è successo. Ma il racconto dell’uomo risulta essere frammentario. Le indagini sono partire, sia per il caso dell’agguato di Volla quanto per quello di Piazza Mercato per cercare anche di capire se possa esserci un collegamento fra i due episodi violenti o se si tratti di due casi completamente isolati l’uno dall’altro.