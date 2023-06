Tregua tra Totti e Blasi, la conduttrice ridà le chiavi della scuola di calcio

Ilary Blasi ha ridato le chiavi della scuola alla Longarina al legittimo proprietario, ovvero l’ex marito Francesco Totti. L’ex bomber giallorosso torna così in possesso del centro sportivo di Roma Sud, nel quartiere Casal Palocco. Finora la gestione della scuola di calcio era in mano alla famiglia della conduttrice romana, ma un decreto del maggio scorso aveva dato loro tempo fino alla fine di giugno per liberare i locali e riconsegnare la proprietà all’ex calciatore, come di fatto sarebbe avvenuto. Totti, in compenso, avrebbe “tagliato” l’importo del risarcimento, facendolo passare da 70.000 a 30.000 euro. La pace tra gli ex coniugi, tuttavia, è ben lungi dall’essere vicina.

Alla fine Ilary Blasi ha ceduto, e ha riconsegnato le chiavi della scuola di calcio alla Longarina di proprietà dell’ex marito ma gestita da anni dalla sua famiglia, nello specifico, la sorella. Francesco Totti, così, è tornato in possesso del centro sportivo, e potrà così dare vita al memoriale per il padre Enzo, sospeso proprio a seguito di questa diatriba. Inoltre, finalmente, gli oltre 600 piccoli allievi iscritti alla scuola calcio potranno tornare sui campi da gioco e riprendere l’attività. Non che sia un ramoscello d’ulivo, quello dell'(ex?) conduttrice dell’Isola dei famosi: la famiglia Blasi sta infatti eseguendo gli ordini dati lo scorso maggio dal giudice del tribunale civile. Quest’ultimo aveva infatti disposto lo sfratto esecutivo per il 30 giugno, e a pochi giorni dalla scadenza, le chiavi sono tornate al legittimo proprietario. Totti, da par suo, ha invece ridotto l’importo del risarcimento richiesto di 70.000 euro chiedendone “solo” 30.000.

Blasi ridà a Totti le chiavi della scuola di calcio di Casal Palocco

Pace fatta tra Totti e Blasi? Per modo di dire. La conduttrice capitolina ha ridato le chiavi della Totti Soccer Club all’ex marito, seguendo quindi le disposizioni del giudice civile che aveva predisposto lo sfratto esecutivo per il prossimo 30 giugno. Il centro sportivo era finito al centro della contesa tra i due ex coniugi poiché da tempo gestito dalla famiglia di Blasi, benché come inizialmente previsto, dal fratello dell’ex calciatore Riccardo.

Desideroso di tornare in possesso del centro, Francesco si era quindi rivolto al tribunale per far valere i suoi diritti, e il giudice aveva stabilito come la Totti Soccer School sarebbe dovuta tornare a lui con uno sfratto stabilito per il 30 giugno, mentre l’associazione dilettantistica Longarina, gestita da Silvia Blasi, avrebbe dovuto pagare gli arretrati per circa 100.000 euro.

A questo punto Silvia aveva deciso di mettere in mora con tanto di richiesta di pagamenti arretrati il centro sportivo, facendo apporre i lucchetti e lasciando per strada centinaia di allievi, costretti ad allenarsi presso l’Ostia Calcio.

Proprio per tutelare i bambini iscritti, Totti e Blasi hanno voluto mettersi d’accordo: in cambio delle chiavi del centro, l’ex giallorosso ha deciso di diminuire la richiesta del risarcimento, relativo, a quanto pare, a 10 anni di mancati pagamenti del canone di locazione, chiedendo anziché 70.000 euro, 30.000.

“Gli avvocati della conduttrice hanno consegnato le chiavi della Longarina, il noto centro sportivo a Ostia Antica, ai legali che rappresentano la famiglia dell’ex capitano della Roma” ha riferito La Repubblica. Un gesto di distensione, certo, ma non certo di pace raggiunta, visto che rimangono ancora molti aspetti da risolvere in una delle separazioni più travagliate nel mondo dello spettacolo.