Fallo e anche i vicini vorranno sapere come fai per avere orchidee così rigogliose

Sai che basta fare una cosa molto semplice per avere orchidee meravigliose e rigogliose? Ecco cosa fare per mantenere queste piante stupende e farle crescere in maniera straordinaria!

Probabilmente non lo sai, ma c’è qualcosa che puoi fare per avere orchidee rigogliose e lunghe fioriture. Non appena lo farai, tutti vorranno sapere cosa usi per avere piante stupende e fioriture abbondanti. Scopriamo cosa devi fare per far fiorire a lungo le orchidee!

L’orchidea pianta elegante e raffinata

Elegante, raffinata e capace di far durare i suoi fiori sui rami anche per sei mesi, l’orchidea è una pianta che, se coltivata con cura e innaffiata quando serve, dà molte soddisfazioni e dura molto a lungo.

Un segreto per far durare a lungo questa pianta è usare il fertilizzante giusto, che deve fornirle tutti i nutrienti necessari per farla crescere sana.

Usando un fertilizzante speciale come quello a base di farina di frumento potrai alimentare le orchidee e farle fiorire per tantissimo tempo, come mai hai visto finora.

Il fertilizzante realizzato a base di questo ingrediente è perfetto anche per far riprendere le orchidee morte, con le foglie appassite, già date per spacciate. Scopriamo di seguito come preparare il fertilizzante con farina di frumento.

Fertilizzante con farina di frumento

Preparare il fertilizzante con la farina di frumento è semplice e anche economico. Questo prodotto costa poco ed è reperibile senza alcuna difficoltà. Ecco cosa serve e come preparare il fertilizzante giusto per le tue orchidee:

1 cucchiaio di farina di frumento;

1 litro di acqua bollita.

Metti il cucchiaio di farina in un barattolo di vetro e aggiungi all’interno l’acqua bollita. Mescola con un cucchiaio e attendi che si raffredda. Chiudi il barattolo con il tappo e attendi un po’, dopodiché apri e mescola nuovamente la soluzione. Una volta che il composto si è raffreddato, filtralo con un colino e trasferiscilo in una caraffa di plastica.

Nel liquido filtrato aggiungi tanta acqua per ottenere 3 litri di soluzione. A questo punto il fertilizzante è pronto per essere utilizzato. Ecco di seguito alcuni modi per usare questo prodotto che risulterà efficace per far crescere le tue orchidee rigogliose e mantenerle fiorite a lungo.

Come usare il fertilizzante per le orchidee

Una volta realizzato il fertilizzante con la farina di frumento, puoi usarlo in più modalità per ottenere una splendida e lunga fioritura di orchidee. Ecco come fare:

Con il dischetto di cotone

Usa un dischetto di cotone, di quelli che usi per struccarti, per applicare il fertilizzante a base di farina di frumento sulle orchidee. Immergi il dischetto nel liquido ottenuto, strizza leggermente e pulisci le foglie, sia nella parte superiore che nella parte inferiore, agendo con cura e con delicatezza.

In questo modo rimuoverai insetti e funghi che possono attaccare le piante e causare malattie pericolose alle orchidee. Inoltre, con queste applicazioni fornirai alle piante i nutrienti necessari per crescere e svilupparsi, aumentando al tempo stesso la loro fioritura.

Ripetere l’applicazione dopo due settimane e vedrai che le foglie delle orchidee si manterranno verdi e splendenti.

Con un flacone spray

Un altro modo per usare il fertilizzante preparato con la farina di frumento è quello di trasferire parte della soluzione in un flacone spray e vaporizzarla in modo uniforme sopra e sotto le foglie.

Aver cura di far arrivare il fertilizzante in tutti i punti, per assicurare a tutta la pianta i nutrienti che le servono per crescere rigogliosa. L’effetto di questo metodo è uguale a quello ottenuto con il dischetto di cotone, ma è più pratico da eseguire.

Irrigare la base delle piante

Il terzo modo di usare il fertilizzante ottenuto è quello di irrigare la base delle orchidee. Con una piccola caraffa versare il liquido sul terriccio intorno alla base delle piante ed è fatta. Per far assorbire meglio il liquido immergere il vaso in un contenitore con fertilizzante e lasciare per 1 ora. Ripetere il trattamento ogni due settimane. Le tue orchidee fioriranno come matte!