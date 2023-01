Napoli al completo per la sfida di San Siro, Kvara recuperato

Dopo aver praticamente sempre vinto per i primi 3 mesi dell’anno il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di continuare il proprio percorso e dimostrare che il vantaggio maturato fino a questo punto non è stato frutto del caso.



Il Napoli di Spalletti torna in campo con l’obiettivo di continuare la propria inarrestabile corsa scudetto e sfatare un tabù: nell’era De Laurentiis infatti i partenopei hanno giocato in due occasioni il primo match del nuovo anno contro l’Inter uscendo sempre senza punti.

Non si ferma neanche a Capodanno la squadra di Spalletti che oggi si è regolarmente allenata in gruppo a CastelVolturno.

Gli azzurri hanno giocato per due volte il primo match del nuovo anno ed in entrambe le circostanze sono usciti sconfitti.

Questa volta però i campani arrivano allo scontro con i nerazzurri con l’autostima altissima e la consapevolezza di aver fatto fin qui una cavalcata pazzesca portandosi saldamente al primo posto in classifica.

Dopo aver saltato la parte finale del 2022 tornerà a disposizione anche Kvaratskhelia che è diventato in pochi mesi l’idolo della tifoseria napoletana trascinando la squadra con gol e grandissimi giocate.

🎙| Khvicha Kvaratskhelia: “When I was little my favourite player was Guti. I loved the way he played. After Guti, my favourite became Cristiano. He is my idol. As a kid, I always used to support Real Madrid.” [DAZN] pic.twitter.com/Yan2Snpgv4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 28, 2022

Il Napoli si prepara al big match di San Siro con tante certezze e Kvaratskhelia recuperato

Il Napoli è pronto a giocarsi il tutto per tutto: in questo inizio di 2023 incontrerà in due settimane sia Inter che Juventus con la possibilità quindi di tagliare definitivamente fuori dalla corsa al titolo i due club che all’inizio dell’anno sembravano le candidate principali per la vittoria.

Il georgiano sarò ovviamente titolare e completerà il tridente delle meraviglie insieme a Osimhen e Politano.

Tante però le certezze di Spalletti che ripartirà dalle geometrie di Stan Lobotoka, diventato il punto di riferimento del gioco azzurro e l’idolo della Curva B.

A Castel Volturno si sono rivisti anche Zambo Anguissa e Kim che, dopo aver disputato il mondiale in Qatar con le proprie nazionali, sono tornati a disposizione e saranno titolari già a partire dalla sfida di San Siro contro l’Inter.

A San Siro ci si gioca un pezzo di scudetto e per il Napoli è tempo di sfatare tabù e leggende.