Nota qualcosa muoversi nel giardino di casa, quando capisce cos’è chiama il 112

Un uomo nel Lazio ha fatto una scoperta spaventosa nel suo giardino di casa. Quando ha capito cosa fosse ha chiamato i soccorsi. Vediamo cosa è successo.

Al malcapitato sarebbe potuta andare molto peggio. Meno male che, una volta uscito in giardino ha capito velocemente cosa stava succedendo.

Una scoperta nel giardino di casa

Un uomo nel quartiere dell’Infernetto, a Sud di Roma, ha visto qualcosa di insolito nel suo giardino. Appena ha capito di cosa si trattasse, si è molto allarmato. L’uomo romano, praticamente, ha trovato un serpente morto. Così, ha pensato di scattargli una foto e condividerla sui social per denunciare, in un certo senso, il degrado del suo quartiere e della Capitale in generale.

Sì, perché con l’arrivo del caldo, fioccano le segnalazioni di serpenti trovati in giardino e in altre zone della città.

Dal post condiviso dall’uomo ne è nata una discussione infinita con altri abitanti del quartiere. Tant’è che si sono diffuse a macchia d’olio altre immagini di rettili trovati in giardino e altrettanti video.

Ci sono state anche molte persone che hanno deciso di schierarsi apertamente dalla parte dei serpenti. molti di loro, infatti, sono innocui per l’uomo. Nonostante questo, vengono comunque uccisi da chi li trova nel loro giardino perché spaventati.

In Italia, infatti, soltanto la vipera, che solitamente si trova fuori dai centri abitati, potrebbe essere velenosa se morde un uomo. I serpenti sono quantomai utili al nostro ecosistema. Si cibano, infatti, di topi. Si potrebbero, piuttosto, utilizzare altre soluzioni meno nocive.

Cosa succede se si viene morsi

Dagli altri commenti e testimonianze lasciate sui social, molte persone che hanno trovato serpenti nel loro giardino, nella periferia di Roma, hanno affermato che gli esemplari da loro trovati superavano, a volte, anche il metro e ottanta di lunghezza.

La paura, del tutto legittima, è dettata anche dal fatto che il serpente se infastidito può mostrarsi aggressivo. Inoltre, se si dovesse essere morsi, bisogna seguire una profilassi per cautela e scongiurare ipotetiche conseguenze.

I giardini, inoltre, sono stati frequentati anche da bambini che toccano tutto e potrebbero essere ignari del pericolo. Un’altra testimonianza è arrivata da un uomo che, attraverso un video, ha raccontato di aver dovuto per forza uccidere un serpente in via di estinzione. Poi, per farlo rimuovere ha chiamato la Forestale.

Secondo gli esperti è necessaria un’educazione più radicale della popolazione. Bisognerebbe spiegare che cosa fare nel caso in cui si trova un serpente in giardino, questione, a quanto pare, sempre più comune.

Anche se dovesse capitare di essere morsi da un serpente in città, la procedura da seguire è quella di disinfettare la ferita e prendere l’antibiotico, dopo aver sentito un medico che valuterà se la ferita si è infettata in qualche modo.