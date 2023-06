Grande caldo in arrivo, in queste zone d’Italia ci saranno oltre 40 gradi: dove

Ecco che arrivano ben 40 gradi in Italia. Adesso vi sveliamo dove si concentrerà il grande caldo nel nostro Paese.

Tutti i dettagli sul meteo dei prossimi giorni, che cambierà completamente. Il caldo estivo si abbatterà su queste zone del nostro Paese.

Una nuova ondata di calore

L’estate è ormai vicina, infatti manca soltanto una settimana al suo arrivo. Le temperature in tutt’Italia stanno aumentando e si prevede che lo faranno ancora di più.

Secondo le previsioni, infatti, una nuova ondata di calore si abbatterà sul nostro Paese, portando le temperature a raggiungere i 40 gradi.

Un primo picco dovrebbe verificarsi già il prossimo fine settimana, quando vi sarà un promontorio anticiclonico che dovrebbe portare a una nuova fase di stabilità atmosferica. Tale stabilità supporrebbe un rialzo termico con temperature al di sopra della media.

L’aumento della temperatura dovrebbe verificarsi in molte zone d’Italia, in particolare in due aeree che verranno raggiungete da gradi piuttosto elevati.

Ecco che di seguito vi sveliamo di quali zone d’Italia si tratta. Il consiglio degli esperti è quello di fare attenzione allo sbalzo di temperatura. Specialmente le persone più delicate, come i bambini e gli anziani, dovranno cautelarsi in modo da non soffrire per il cambio improvviso di temperatura.

40 gradi in Italia, ecco dove

In base a quanto rivelato da molti esperti meteorologi, il prossimo fine settimana sarà segnato da alte temperature in Italia. Il cambio improvviso di clima, però, non dovrebbe arrivare in tutto il Paese in modo uniforme, ma in particolare in alcune zone.

In base alle previsioni, quelle più colpite dovrebbero essere le aree del centro e del sud Italia. Si prevede, però, che potrebbero arrivare a essere condizionate anche le regioni del nord, specialmente quelle in prossimità del Mar Tirreno.

Lì le temperature dovrebbero arrivare a raggiungere ben 40 gradi. Non si sa bene fino a quando durerà questa situazione, ma è noto a partire da quando dovrebbe verificarsi, cioè a partire dal prossimo weekend di giugno.

Ma da quale fenomeno atmosferico è causata questa situazione? Secondo alcuni esperti, sarebbe dovuta alla risalita della bolla sahariana; questa verrà favorita da un tempo molto secco proveniente dalla zona atlantica, che si sta muovendo in modo piuttosto lento dalla zona occidentale del nostro Continente fino alle aree est.

L’ondata di calore dovrebbe arrivare già questo fine settimana e probabilmente durerà a lungo. Il picco, però, dovrebbe concentrarsi specialmente all’inizio della prossima settimana, con temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi.

L’invito degli esperti è di evitare di stare fuori nelle ore di punta più soggette a picchi, di usare sempre la protezione solare e di idratarsi sempre consumando frutta, verdura e naturalmente acqua.

Non si sa bene quando si tornerà a delle temperature normali, ma probabilmente la situazione potrebbe migliorare già dalla settimana successiva. Ora gli italiani temono che quest’estate si riveli particolarmente calda, come del resto lo è stata quella dello scorso anno.

Per capire quali saranno i prossimi sviluppi in fatto di tempo, non ci rimane che attendere che quest’ondata di calore faccia il suo corso.