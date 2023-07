By

Questa storia strappalacrime ha conquistato il cuore di milioni di persone. Una donna nota ciò che sta facendo il ragazzo nel vagone e non riesce a trattenere le lacrime.

Tenerissimo il gesto di questo ragazzo che ha commosso il cuore delle persone. A notare la sua bontà d’animo, una donna seduta in un vagone del treno proprio di fronte a lui. Ecco che cosa è successo.

La metropolitana di New York scenario di una storia commovente

La storia che vi stiamo per raccontare si è verificata a New York, più precisamente in una metropolitana della Grande Mela. Proprio in questa città dalle mille sfaccettature, un ragazzo ha conquistato con il suo gesto il cuore di tantissime persone.

Treni e metropolitane sono i mezzi di trasporto più utilizzati soprattutto nelle città particolarmente popolose. E proprio tra i loro vagoni spesso si vedono cose particolari e si conoscono persone insolite, capaci di sorprendere.

Questo è quanto è successo a Gillian Rogers, la fondatrice di un rifugio per animali con sede a New York che, proprio nel vagone della metropolitana, ha assistito ad una scena commovente.

Nota ciò che sta facendo il ragazzo nel vagone e si commuove

Gillian Rogers da sempre ama gli animali e proprio questa sua grande passione l’ha portata a mettersi al servizio di queste creature speciali che spesso vengono abbandonate al loro destino da parte di chi non è capace a prendersene cura.

La giovane volontaria da qualche tempo è diventata direttrice e fondatrice di un rifugio degli animali con sede a New York. È lei a raccontare una storia strappalacrime che ha conquistato il suo cuore mostrando la generosità di un ragazzo sconosciuto.

Gillian racconta che in un vagone della metropolitana di New York qualche mese fa, si è ritrovata seduta di fronte ad un giovane che sulle sue ginocchia teneva stretto in un asciugamano qualcosa che sembrava preziosissimo.

Era tarda serata, Gillian stava ritornando a casa e la metropolitana era quasi completamente vuota. Colmi di bontà e di generosità erano gli occhi invece di questo ragazzo seduto nel suo stesso vagone, che con tenerezza e amorevolezza teneva tra le sue braccia, avvolto in un asciugamano per non fargli prendere freddo, un gattino.

Non solo lo sconosciuto lo accudiva con affetto ma lo nutriva anche con un biberon. Il piccolo felino lo guardava negli occhi mentre gli dava da mangiare. Questa scena ha rapito il cuore di Gillian che non è riuscita a trattenere le lacrime.

La foto di Gillian Rogers fa il giro del mondo

Curiosa di scoprire la storia del gattino e del suo proprietario, la ragazza si avvicina a lui e si siede sul sedile accanto, iniziando una conversazione con un nodo in gola. Disponibile a raccontarsi, il giovane, con un dolce sorriso, inizia a parlare.

Gillian scoprirà che il gattino che il ragazzo tiene tra le sue braccia è stato salvato da un crudele abbandono.

Trovato in pessime condizioni, in uno scatolo, nei pressi dei cassonetti della spazzatura di un edificio, rischiava di non sopravvivere. Fortunatamente, la bontà di questo ragazzo ha salvato la vita al piccolo felino.

Gillian ha immortalato con il suo cellulare l’immagine tenerissima dello sconosciuto con il felino tra le braccia e l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook. In pochi minuti la foto è diventata virale raggiungendo oltre 13.000 persone, repost e migliaia di commenti. Questa storia è la dimostrazione di come l’animo umano, talvolta, è anche in grado di fare davvero la differenza.