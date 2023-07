Meteo, settimana folle: in arrivo un’ondata di caldo record

Meteo, importanti novità riguardo al tempo sono previste per questa settimana secondo i principali centri di calcolo internazionali, che segnalano evidenti cambiamenti nella circolazione generale.

Attualmente, l’Italia sta affrontando una perturbazione arrivata venerdì, che sta gradualmente lasciando il nostro Paese con le ultime note d’instabilità, soprattutto nelle regioni del Nordest e del Centro, dove il tempo potrebbe essere capriccioso nella prima parte del weekend.

Meteo, settimana di grande caldo

Passata questa fase di instabilità, l’anticiclone africano si muoverà lentamente verso l’area del Mediterraneo, influenzando il nostro Paese.

Inizialmente, questa influenza si farà sentire solo parzialmente fino a mercoledì 5 luglio, con stabilità e aumento del caldo garantiti solo sulle due Isole Maggiori e al Sud, mentre al Centro e al Nord si avranno ancora alcune instabilità sia sui rilievi che sulle pianure, limitando così l’aumento delle temperature.

La vera novità si verificherà a partire da giovedì 6 luglio, quando l’alta pressione africana si estenderà all’intero Paese, portando a un miglioramento complessivo delle condizioni meteorologiche.

Temperature verso l’alto, rischio di 40°

Per quanto riguarda le temperature, le più elevate continueranno a registrarsi sulle Isole Maggiori, in particolare in Sardegna, dove si potranno raggiungere anche i 40°C. Anche sul resto del Paese ci sarà bel tempo, ma le temperature non raggiungeranno punte così elevate. Tuttavia, l’umidità dell’afa potrà accentuare la percezione del caldo.

Caldo, al centro-sud sarà una lunga ondata

Proseguendo nell’analisi a lungo termine, sembra che questa breve fase di caldo africano durerà a lungo. Dopo un inizio luglio incerto a causa delle correnti atlantiche, l’alta pressione dovrebbe prevalere e allontanare le correnti sopra le Alpi a partire da domenica 9 luglio. In altre parole, il tempo dovrebbe stabilizzarsi ulteriormente e il caldo aumenterà, soprattutto al Centro e al Sud.

La depressione presente sulle Isole Britanniche si ritirerà verso nord. Così, anche le regioni settentrionali dovrebbero sperimentare una maggiore stabilità con temperature in aumento, mentre al Centro e al Sud l’estate sarà piena e il caldo potrebbe diventare intenso.

Il meteo nella prima settimana di luglio

Per la prima settimana di luglio 2023, è previsto un regime anticiclonico in fase iniziale, con regimi termici e precipitativi in linea con la media del periodo in gran parte del Paese. L’unica eccezione sarà rappresentata dalle Isole Maggiori, dove i regimi precipitativi saranno al di sotto della media.

Nella seconda settimana, il regime anticiclonico si rafforzerà leggermente rispetto alla settimana precedente, con ancora regimi precipitativi in linea con la media del periodo, ma con temperature sopra la media.

Alta pressione quali conseguenze?

L’attesa sta per giungere al termine: la prossima settimana potrebbe segnare il ritorno di un’alta pressione nel panorama meteorologico. Questa potrebbe rappresentare una significativa inversione di tendenza, dopo essere stata costantemente ostacolata da perturbazioni e fresche correnti nord-atlantiche.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’incertezza permane riguardo alla prospettiva a lungo termine, rendendo ogni previsione puramente ipotetica. Nonostante ciò, con l’estate ufficialmente iniziata, non possiamo fare a meno di considerare questa possibilità con un’ottica ottimistica.

Inizio settimana, meteo africano

All’inizio della settimana, ci aspettiamo ancora una situazione meteorologica non completamente stabile, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, con temporali previsti principalmente nei rilievi alpini fino a mercoledì.

Anche la Valle Padana potrebbe essere coinvolta in queste manifestazioni. Tuttavia, il caldo si farà sentire al Sud, nelle Isole Maggiori e lungo le coste tirreniche del Centro Italia, dove l’alta pressione africana inizierà a farsi sentire.

Caldo intenso e insopportabile, al via da Giovedì

A partire da giovedì, l’anticiclone si estenderà al resto del paese, coprendo, entro il fine settimana, l’intera Italia. Ci aspettiamo temperature molto elevate, soprattutto nelle Isole Maggiori, nelle aree interne del Centro e in gran parte del Sud Italia. Anche al Nord le temperature saranno elevate, sebbene leggermente inferiori rispetto al resto del paese, poiché il centro dell’alta pressione dovrebbe rimanere più a sud.

Afa in aumento, meteo verso l’estremo

Tuttavia, come spesso accade, il fenomeno dell’afa contribuirà a rendere il caldo più intenso e scomodo. Riguardo alla durata di questa ondata di caldo, purtroppo non possiamo confermarla, ma è consigliabile rimanere aggiornati con ulteriori informazioni.

Ma quanto farà caldo?

Nelle prossime giornate, alcune regioni affronteranno un’onda di caldo particolarmente intensa, sebbene sembri che non coinvolga tutto il territorio. La presenza dell’anticiclone africano potrebbe portare temperature eccezionalmente elevate, con punte locali che potrebbero raggiungere i 40 gradi, e in alcuni casi non possiamo escludere punte di 45 gradi.

Purtroppo, le previsioni non sono molto incoraggianti. Questa ondata di caldo potrebbe essere estremamente intensa e persistente nel tempo. Tuttavia, ci auguriamo che l’effetto dell’anticiclone possa attenuarsi, secondo quanto indicano i modelli meteorologici nelle loro costanti revisioni.

Tempi e durata, fase meteo caldissima

Quanto durerà questa ondata di caldo? Si prevede che possa protrarsi per almeno 5 giorni e potrebbe persistere per una settimana intera. Le condizioni saranno caratterizzate da un caldo afoso che sicuramente non sarà piacevole. Cosa accadrà al termine dell’onda di caldo? Potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici estremi? Di solito, l’arrivo di forti fenomeni atmosferici segna la fine delle ondate di calore. I temporali potrebbero essere più violenti del normale, poiché avranno accumulato molta energia termica nei bassi strati.

Giorno per giorno, ecco il grande caldo

Mercoledì ci attendiamo una giornata per lo più soleggiata su tutto il territorio, con la possibilità di rovesci o temporali pomeridiani sparsi sulle Alpi centro-orientali e solo occasionalmente lungo l’Appennino e la Puglia. Le temperature sono previste in lieve aumento.

Per giovedì, ci aspettiamo principalmente tempo soleggiato e caldo sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, invece, ci sarà maggiore variabilità, soprattutto nella seconda parte della giornata, con il possibile sviluppo di rovesci o temporali sulle zone alpine. Durante la sera e la notte, aumenterà anche la probabilità di temporali sulla Val Padana. Le temperature si prevede che aumenteranno, soprattutto al Sud e sulle Isole.

Per il fine settimana del 6-7 luglio, è probabile che l’Anticiclone Africano si espanderà verso l’Italia, portando a un periodo di tempo più stabile e all’inizio di un’ondata di caldo, inizialmente nelle Isole maggiori, con possibili punte di 40 gradi, e successivamente estendendosi al resto del Paese.