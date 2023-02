Norma sui balneari, secondo Garaviglia non c’è un problema di copertura

Le opposizioni chiedono le precisazioni dei rischi alle possibili infrazioni Ue, Graviglia assicura sull’emendamento sui balneari entrato nel milleproroghe.

Intervenuto in Aula, Massimo Garavaglia ha trattato l’argomento emendamento balneari, entrato nel milleproroghe. Secondo il senatore leghista – dopo aver ricordato il parere della commissione Bilancio – si agisce su una norma in vigore sulla quale non ci sarebbero problemi di copertura finanziaria e perplessità. Intanto le opposizioni chiedono maggiori dettagli sulle possibili sanzioni Ue: “Siamo di fronte a un governo allo sbando e a una maggioranza a pezzi, che rischiano di esporre il nostro Paese a un serissimo rischio di infrazione“.

Massimo Garavaglia in Aula: “Non c’è problema di copertura finanziaria”

Massimo Garavaglia intervenuto in Aula, nella giornata di oggi, sulle concessioni ai balneari ha affermato: “Non c’è nessun problema di copertura”. Il Leghista fa riferimento al parere della commissione Bilancio sugli emendamenti presentati, mentre il ministero dell’economia e Finanza chiarisce come non ci siano alcune perplessità da parte della Ragioneria ancora sugli emendamenti. Il Mef ha rilasciato una nota nella quale si informa come la Ragioneria dello Stato non ha “formulato rilievi” per la copertura finanziaria sugli emendamenti del decreto proroga, nelle concisioni, dunque nemmeno su quello delle concessioni balneari.

Non vi sarebbe alcuna perplessità dunque da parte della Segreteria sui balneari, ma le opposizioni hanno chiesto, attaccando duramente la maggioranza, che si faccia chiarezza sui rischi connessi a possibili infrazioni Ue connesse ad altri debiti dello Stato. In tal senso l’opposizione ha chiesto il parere della RGS anche su tali sanzioni, e che la maggioranza rispetti gli impegni assunti dal Pnrr per garantire la concorrenza.

Decreto Milleproroghe, la nota dell’opposizione: “Governo allo sbando e a una maggioranza a pezzi”

Dura la premessa della nota firmata dai capigruppo dell’opposizione. Pd, Movimento Cinque Stelle, Italia Viva-Azione, Autonomie e Alleanza Verdi Sinistra hanno scritto di un governo allo sbando, di una maggioranza a pezzi, la quale rischia di esporre il Paese a infrazioni molto serie.

“Il Governo ha chiesto una sospensione per risolvere talune sopravvenute e imprecisate criticità sull’emendamento ‘balneari’, già riformulato dal Governo. Alla ripresa dei lavori, tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita all’aula circa le sopravvenute criticità”. E’ quanto contestato dai gruppi dell’opposizione.

E il nodo balneari continua a creare attriti, nonostante le rassicurazioni della Lega, tra Roma e Bruxelles. Le concessioni inserite nel Milleproroghe dalla maggioranza, che segna il rinnovo di un anno per le gare, ha visto l’intervento dell’Ue che ha ribadito come il diritto europeo definisce come le norme nazionali debbano assicurare la parità di trattamento, promuovendo la concorrenza leale.