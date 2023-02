Raquel Welch è morta: l’attrice americana aveva 82 anni

Addio a Raquel Welch, l’icona del cinema americano e sex symbol è scomparsa all’età di 82 anni a causa di una breve malattia.

E’ stata sicuramente tra le sex symbol più importanti e famose degli anni ’60 e ’70. Raquel Welchtra, icona del cinema, è morta a causa di una malattia nella serata di oggi. Due nomine ai Golden Globe in carriera, con una vittoria arrivata nel 1975 per aver interpretato Costanza Bonacieux nel film commedia “I tre moschettieri“. Gli esordi in tv, poi la ribalta negli anni ’60 con il ruolo di Lana in “Un milione di anni fa“.

Il cinema americano, e internazionale, è in lutto per la morte di Raquel Welch. La straordinaria attrice statunitense nata a Chicago i 5 settembre 1940 da padre boliviano e madre di origini inglesi, si è spenta all’età di 82 anni nella serata di oggi a causa di una malattia. Il maggior riconoscimento per l’attrice era arrivato nel 1975, quando si era aggiudicata il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale, in “I tre moschettieri”. La rivista Empire nel 1995 l’aveva inserita nella lista delle 100 attrici più sexy della storia del cinema.

Raquel Welch Dead at 82 https://t.co/oDtcsGeGbH — TMZ (@TMZ) February 15, 2023

Tra le sue pellicole più importanti impossibile non citare “Viaggio allucinante“, con la quale salì alla ribalta facendosi conoscere al grande pubblico nel 1966, e ancora lo stesso anno “Un milione di anni fa“. Fu il suo look nelle vesti di Lana, e le sue pose in bikini, nel secondo film nonostante le poche battute a farla diventare famosa. Grazie anche a queste performance divenne negli anni a seguire una delle attrici più ambite di Hollywood.

La vita privata di Raquel Welch

Il primo matrimonio di Raquel Welch nel 1958, con James Welch con il quale ebbe due figli, durato appena tre anni. Il divorzio nel 1961, poi il secondo matrimonio con l’ex attore Patrick Curtis, nipote inoltre del regista Billy Wilder il quale spesso si trovò a collaborare con la Welch. Il matrimonio con Curtis però finisce con il secondo divorzio nel 1973.

Nel 1980 Welch sposa Andrè Weinfield e divorzia nel 1990. Nove anni dopo l’ultimo matrimonio, con Richard Palmer, conclusosi nel 2008.