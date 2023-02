Le avete riconosciute? Negli anni 90 erano il sogno di qualsiasi uomo italiano

By

Ecco chi sono queste due bellissime donne del mondo dello spettacolo che negli anni ’90 erano il sogno di tutti gli uomini italiani.

Vi sveliamo chi sono questi due volti noti del mondo della tv che negli anni ’90 avevano raggiunto l’apice del successo. Erano il sogno di moltissimi italiani e non solo.

Due volti misteriosi sono in realtà famosissime

Da giorni ormai circolano online alcune foto che mostrano due bellissime donne, molto conosciute nel mondo dello spettacolo degli anni ’90.

Si tratta di due donne davvero affascinanti, a cui i telespettatori si sono appassionati mentre si sintonizzavano su Canale 5 e su Rete 4.

Le due hanno partecipato a numerosi programmi in tv, tra cui ad esempio quello del titolo “Simpaticissima”, condotto da Vittorio Giovanelli e curato da Gigi Reggi.

Ecco di seguito i loro volti. Li abbiamo pixelati perché vogliamo che sia difficile per voi indovinare chi siano, anche se magari ormai, da ottimi amanti della tv italiana, lo avrete già capito.

Il programma a cui prendevano spesso parte veniva mandato in onda nel corso della giornata internazionale in favore della donna, che come tutti sappiamo cade l’8 di marzo di ogni anno.

Durante il programma, tante donne si esibivano in varie performance e davano vita a delle gare davvero imperdibili, che appassionavano i telespettatori.

Ma erano loro due le vere protagoniste dello show, hanno fatto innamorare milioni di telespettatori. Avete capito di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo di seguito, siamo sicuri che non vi aspettate siano proprio loro.

Negli anni ’90 erano il sogno degli italiani

Il primo volto del collage e della foto in evidenza non è che di Susanna Messaggio. Non tutti sanno che la donna è stata colpita da una terribile tragedia nel 1992: ha perso la primogenita, Alice, proprio dopo averla partorita.

Poi ha avuto Martina nel corso del suo secondo matrimonio e infine Iacopo, che condivide con l’attuale marito, Giorgio Olivieri.

La seconda donna è, invece, Gabriella Golia. Lei è legata sempre allo stesso uomo, il medico Marco Alloisio, dal 1997. I due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto un figlio, Tommaso.

Ecco di seguito uno scatto che le mostra entrambe, di nuovo insieme, mentre festeggiano il nuovo anno.

Come potete vedere, nonostante sia passato molto tempo da quando le due donne dello spettacolo erano riuscite a raggiungere la notorietà negli anni ’90, hanno mantenuto intatta la loro bellezza.

Inoltre, è bello sapere che, da quell’esperienza a Simpaticissima, hanno mantenuto i contatti e continuano a rimanere amiche, condividendo momenti speciali della loro vita, come l’inizio del nuovo anno.

Le due erano davvero il sogno di moltissimi italiani, e per alcuni continuano a rimanerlo. Hanno 60 e 64 anni, eppure non dimostrano affatto quest’età e continuano a mantenersi giovani e belle, complici lo sport e l’alimentazione sana che sicuramente sono i loro stili di vita.

E voi le avevate riconosciute da quelle foto di tanti anni fa che vi abbiamo mostrato? Fateci sapere dopo quanti minuti ci siete riusciti.