Non spendere soldi inutili: con questi 3 ingredienti pulisci casa da cima a fondo

Perchè spendere soldi inutili in vari prodotti? Con questi 3 ingredienti è possibile pulire tutta la casa a costo quasi a zero.

Gli esperti del pulito e del fai da te hanno svelato alcune tecniche legate al risparmio. Infatti con soli 3 ingredienti è possibile realizzare un solo prodotto. Le quantità sono per tutta la famiglia ed è un salvaeuro indispensabile in un contesto storico come quello attuale. Pochi e semplici passaggi per non comprare più prodotti al supermercato: con questo si potrà pulire tutta la casa e anche fare il bucato. Quali sono gli ingredienti e come si realizza?

Pulire casa: 3 ingredienti per il prodotto fai da te

Se il fai da te e realizzare prodotti a mano è una vera passione, una volta imparato a fare questo non si potrà più tornare indietro. Come accennato, gli esperti del pulito hanno ideato un prodotto che si realizza con soli 3 ingredienti:

Sapone di Marsiglia;

Due cucchiai di sale fino o grosso;

Olio essenziale;

Acqua calda.

Il sapone di Marsiglia è un prodotto unico nel suo genere, adatto ad ogni tipo di pelle e superficie. Il sale non è solo un insaporitore per le pietanze della tradizione, ma anche un ottimo alleato in cucina. Le sue proprietà sono ottime per igienizzare, pulire e contrastare l’umidità che poi forma la muffa.

L’olio essenziale non conferisce solo un ottimo aroma, ma contiene anche delle proprietà ottimali per la mente e lo spirito. La scelta di questo olio è ovviamente su base personale, anche se si consiglia qualcosa di agrumato o fresco sino alla lavanda che rappresenta il classico senza tempo.

Come realizzare il prodotto che pulisce casa e bucato

Una volta che tutti quanti gli ingredienti sono a disposizione, si procede passo dopo passo in questo modo:

Prendere una bacinella ampia e grattugiare il sapone di Marsiglia al suo interno;

Versare un litro di acqua bollente e iniziare a mescolare;

Continuare sino a quando tutte le scaglie di sapone non si saranno sciolte completamente.

Si procede versando il sale, per poi mescolare così che i due ingredienti si possano incontrare e sciogliersi grazie all’acqua bollente. A questo punto versare qualche goccia dell’olio essenziale scelto.

Il composto si può mettere dentro una teglia e lasciare riposare per qualche ora, oppure inserire la stessa in forno per velocizzare il procedimento. Il risultato finale?

Il blocco che si è solidificato è un sapone ottimo per la casa e per il bucato. Basterà tagliarlo in tanti pezzi rettangolari per avere una quantità di prodotto per tutto l’anno. Un consiglio?

Se si desidera un colore diverso della saponetta dal classico bianco, dopo il sale e l’olio essenziale aggiungere del colorante artificiale. Come per magia, il composto prenderà un colore differente così da realizzare qualcosa di personalizzato e divertente.