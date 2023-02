Mescola alcol all’acqua calda, risparmi un sacco: il segreto delle nostre nonne

Le nonne custodiscono tantissimi segreti, uno tra questi è mescolare alcol e acqua calda per ottenere questo: da provare subito.

I segreti e i rimedi naturali che vengono tramandati dalle nonne sono importantissimi, proprio perché ci si rende conto che in un mondo così veloce e tecnologico molte questioni si possono risolvere in poco tempo e con pochissimi soldi. In questo caso basterà tirare fuori una confezione di alcol e poi avere a disposizione dell’acqua calda per risolvere e igienizzare senza spendere soldi o chiedere aiuto ai professionisti del settore.

Alcol e acqua calda: a cosa servono insieme?

L’alcol e l’acqua calda insieme possono fare miracoli e sono proprio le nonne a raccontare questo rimedio economico, con un prodotto che si trova sempre all’interno dei mobiletti di casa. Si usa di solito per igienizzare, pulire e per eliminare ogni traccia di germe o batterio che prolifica.

Un prodotto che si usa al naturale su vetri e superfici, oppure diluito con l’acqua per rendere la sua azione ancora più potente e sgrassante.

In questo caso specifico è necessario riempire il lavello con acqua calda, poi versare alcune gocce di alcol lasciando che i due elementi si mescolano insieme.

A questo punto inserire all’interno di questa miscela calda i filtri del condizionatore, che almeno una volta ogni sei mesi andrebbero lavati e igienizzati a dovere. È il modo più veloce e potente per rimuovere i germi e batteri, igienizzandoli completamente.

Inutile dire che l’alcol è da sempre un prodotto con azione antibatterica diretta, che non rovina i filtri del condizionatore. Questi filtri vanno lasciati almeno 30 minuti all’interno di alcol e acqua calda, per poi farli asciugare al sole.

Per terminare passare un disinfettante apposito per il filtro dei condizionatori prima di rimontarli.

Quali sono gli altri usi dell’alcol in casa

L’alcol si può usare in tantissimi modi in casa, tra questi:

Pulizia approfondita del bagno, inserendolo in un vaporizzatore con dell’acqua calda. Una sola spruzzata su sanitari – piastrelle e gres porcellanato per rimuovere completamente germi e batteri;