Non solo PSG, su Scamacca c’è anche il West Ham!

Questa sarà la settimana decisiva per scoprire il futuro di Gianluca Scamacca, l’attaccante azzurro ha da tempo trovato un accordo con il Paris-Saint Germain ma i francesi ritengono esagerata la richiesta di 60 milioni fatta dal Sassuolo



Il Paris-Saint Germain vuole chiudere la trattativa con l‘attaccante italiano e, nelle ultime ore, ha lanciato un ultimatum al club emiliano ribadendo la propria volontà di non raggiungere le cifre richieste.

Il Sassuolo si dimostra ancora una volta bottega carissima con i suoi gioielli, il PSG dovrà decidere se fare lo sforzo economico richiesto o virare la propria attenzione su altri profili.

Su Scamacca c’è anche il West Ham!

La grande stagione disputata da Gianluca Scamacca ha conquistato anche il West Ham che vorrebbe approfittare della situazione di stallo tra italiani e parigini per sferrare l’affondo decisivo ed assicurarsi le prestazioni del numero 91.

Dotato di grande forza fisica ed esplosività Scamacca sembra avere tutte le caratteristiche giuste per giocare nel campionato inglese dove verrebbe messo al centro del progetto del West Ham.

Il classe ’99 ha già ribadito la sua volontà di trasferirsi a Parigi ma questo lungo blocco nella trattativa potrebbe indispettire l’azzurro che accetterebbe di buon grado anche un trasferimento in Premier League.

Rosa alla mano, al Paris-Saint Germain manca una prima punta vera, con Icardi ormai fuori dal progetto tecnico infatti, i parigini giocano con un tridente fenomenale che però manca un pò di fisicità e istinto del gol.

Mbappè,Messi e Neymar potrebbero arretrare di qualche metro la loro posizione per supportare Scamacca in un 4-2-3-1 che esalterebbe le qualità del calciatore romano.

Nonostante lo stato avanzato della trattativa con i parigini però, anche il West Ham è pronto a formulare una richiesta ufficiale al club neroverde che continua ad essere disposto ad ogni trattativa.

Non è da escludere categoricamente la permanenza di Scamacca al Sassuolo, il numero 91 ha infatti più volte ribadito la propria felicità nel giocare al Mapei Stadium chiarendo come la sua volontà sia quella di giocare stabilmente in Champions League.

Il Sassuolo si aspetta un rilancio di Nasser Al-Khelaïfi nei prossimi giorni, in caso contrario inizierà a valutare anche l’ipotesi di trattare ufficialmente con il club inglese.

Questa comunque sarà la settimana decisiva in cui scopriremo finalmente il futuro di Gianluca Scamacca