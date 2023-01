Non scartare mai le bucce di mela: immergile in un barattolo pieno di aceto

Se siete abituati a mangiare le mele e a gettare via le bucce, sappiate che state facendo una cosa sbagliata. Non dovrete mai scartare le bucce di questo frutto, perché ha delle proprietà incredibili e potrete riciclarle in maniera geniale: scopriamo come fare.

La mela è un frutto veramente prezioso. Ha tanti benefici e praticamente nessuna ‘controindicazioni’. Non contiene grassi, proteine o zuccheri, infatti, ha pochissime calorie. In quasi tutte le diete la consigliano perché fa benissimo alla salute.

Ma se vi dicessimo che buttare via le bucce di mela è sbagliato? Anche se si tratta di uno scarto alimentare, non dovrete mai gettarle via nella spazzatura, sarà necessario immergerle in un barattolo. Il motivo vi sorprenderà: scopriamo di più.

Mai buttare le bucce di mela

La mela è uno dei frutti più amati, infatti, viene consumato in tutto il mondo. Molto spesso, viene consumata sbucciata, ma non tutti sanno che tutte le proprietà e le sostanze nutritive di questo frutto si trovano proprio nella buccia, infatti, si consiglia di mangiarla senza togliere la buccia.

Se decidete di non consumarla, almeno non gettate le bucce nella spazzatura, ma riutilizzatele. Ovviamente, prima di mangiare qualsiasi tipo di mela, lavatela con dell’acqua e del bicarbonato di sodio. Un recente studio, ha rivelato che il bicarbonato elimina la maggior parte dei residui di pesticidi dalla frutta. Inoltre, è sempre importante controllare la provenienza.

Ma in che modo possiamo riutilizzare le bucce di mela? Esiste un rimedio davvero incredibile, non riuscirete più a farne a meno: scopriamo di più.

Come utilizzare le bucce di mela? Il metodo infallibile

Avete accumulato diversi scarti di mela e li vorreste buttare, ma non è la scelta giusta da fare. Le bucce di mela possono essere riutilizzate per realizzare un buonissimo aceto di mele. Il procedimento è molto semplice. Innanzitutto, vi servirà un barattolo di vetro sterilizzato, un cucchiaio di miele per ogni litro d’acqua, acqua e bucce di mela o altri tipi di scarti.

Iniziate a mettere le bucce nel barattolo e riempitelo più della metà. Successivamente, mescolate l’acqua tiepida con il miele e versate il composto nel contenitore, fino a coprire tutti gli scarti. Chiudete il barattolo con un panno e stringetelo con un elastico.

Il gioco è fatto, dovrete solamente riporre il vostro aceto in un posto caldo, dove non arrivi il freddo per circa 4 settimane. Per la precisione, dovrebbe essere conservato ad una temperatura di 20 gradi.

Tenetelo sotto controllo almeno una volta a settimana e togliete la patina bianca con l’aiuto di un cucchiaio. Trascorso tutto questo tempo, il vostro aceto sarà pronto e potrete consumarlo. Vi consigliamo di versarlo nelle bottiglie di vetro e conservatelo nel frigorifero.

Otterrete un aceto di mele gustoso, adatto per qualsiasi tipo di condimento.