Cellulare, ha molti più batteri di un water: solo così elimini i germi correttamente

Uno degli oggetti più sporchi è il cellulare: su questo dispositivo elettrico si annidano tanti batteri e germi più di un water. Come eliminarli? Ecco il metodo che ti consente di rimuovere questi germi.

Una ricerca ha rivelato che gli utenti maneggiano i dispositivi elettronici oltre 2500 volte, numero che lievita a oltre 5000 volte per gli utenti più attivi. Una volta venuti a contatto con i germi ed i batteri presenti sul dispositivo elettronico, è possibile che i germi si diffondano sul viso, sul pc e su altre superfici. A seconda del materiale del piano di lavoro e delle condizioni ambientali i germi ed i batteri possono rimanere sui piani di lavoro per ore o per giorni, se non vengono perfettamente igienizzate. Per questo, è importantissimo imparare ad igienizzare perfettamente il proprio smartphone.

Cellulare: ha molti germi e batteri che si annidano sul device

Il cellulare è tra gli oggetti più sporchi in assoluto: l’utilizzo frequente ed assiduo con le mani sporche favorisce la proliferazione di batteri e di germi. È facile che gli stessi batteri si vadano ad annidare sulla tastiera dello stesso smartphone. Il contatto fisico comporta la crescita batterica e la diffusione su altre parti del dispositivo elettronico, oltre che l’infestazione di altre superfici, tra cui i piani di lavoro.

Pulire il cellulare: il modo migliore per farlo

Per pulire il proprio cellulare è bene lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e prima di pulire qualsiasi dispositivo elettronico, è bene controllare le istruzioni del produttore. Si deve procedere con la pulizia del telefono con l’utilizzo di un panno antibatterico o con l’utilizzo di salviette disinfettanti a base di alcol.

Per procedere alla pulizia del cellulare è bene staccare la spina e spegnere il device. È bene usare salviette disinfettanti con alcol oppure si può spruzzare un detergente alcolico su un panno morbido. Per procedere al lavaggio della custodia del dispositivo elettronico, è bene utilizzare salviette disinfettanti. È bene pulire la tecnologia almeno una volta al giorno e non utilizzare il tovagliolo di carta per pulire lo screen. Altro buon consiglio è quello di evitare che il cellulare venga utilizzato anche da altri utenti.

Cellulare: gli accessori antibatterici

Anche le custodie dei cellulari devono essere perfettamente igienizzate con l’utilizzo di acqua calda e di sapone di Marsiglia. Un buon consiglio è quello di utilizzare accessori antibatterici con protezione antimicrobica. Per evitare l’accumulo ed il proliferare dei batteri e dei germi sullo schermo del proprio dispositivo elettronico è bene utilizzare protezioni con ioni d’argento incorporati.

Stabilite una vostra routine di pulizia, ma soprattutto pulite il cellulare dopo una giornata di lavoro o dopo aver trascorso molto tempo all’aperto.