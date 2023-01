Allerta Oms, sciroppi contaminati: “Rischi per i bambini”

Arriva l’allerta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito a una partita di sciroppi contaminati, prodotti da Marion Biotech.

Questi prodotti dell’azienda farmaceutica indiana sarebbero potenzialmente mortali e l’Oms, nella sua nota, ha riferito che sono diffusi in Europa e identificati in Uzbekistan.

Sciroppi contaminati

Rischi molto gravi per i bambini a cui verranno somministrati alcuni farmaci per curare la tosse, il raffreddore e l’influenza. È l’allarme lanciato in queste ore dall’Oms in merito a una partita di sciroppi prodotti dalla casa farmaceutica indiana Marion Biotech.

L’allarme è arrivato dopo l’identificazione di due sciroppi in Uzbekistan ma l’Oms ha fatto sapere che questi sono diffusi anche in Europa, con rischi potenzialmente mortali per i bambini a cui vengono somministrati.

Nel primo avviso emanato nel 2023 sul sito ufficiale dell’organizzazione, Oms ha definito i medicinali a dosaggio liquido in questione, molto scadenti. I due prodotti sono lo sciroppo Ambronol e il Dok-1 Max.

Si tratta di quelli che potremmo considerare come banali sciroppi per la tosse, in realtà dalle analisi effettuate in test di laboratori, raccogliendo campioni di entrambi i prodotti, è stato rilevata una quantità inaccettabile di glicole dietilenico o glicole etilenico, tanto da risultare un’alta contaminazione.

L’esaminazione dei farmaci condotta dai laboratori nazionali di controllo della qualità del Ministero della Salute dell’Uzbekistan, è scattata dopo due casi che si sono verificati proprio in questo Paese.

L’Oms ora mette in guardia perché i casi potrebbero non essere circoscritti, infatti gli sciroppi potrebbero essere stati distribuiti anche altrove, attraverso mercati informali.

I rischi correlati al glicole

Ma che cos’è il glicole etilenico? Si tratta di una molecola molto tossica per l’uomo e se viene consumata può rivelarsi fatale, specialmente per i bambini, ovvero i consumatori degli sciroppi in questione.

Come chiariscono gli esperti, il glicole può provocare lesioni gravissime e portare addirittura alla morte, con effetti tossici che possono includere forti dolori all’addome, diarrea, vomito, difficoltà o incapacità di urinare, cefalea e uno stato mentale non lucido, infine anche danni ai reni molto importanti.

Un quadro molto grave che può portare al decesso in tempi brevi, per questo motivo l’Oms ha invitato con urgenza le autorità di ogni Paese a intensificare i controlli per capire se i medicinali in questione sono in commercio e quindi riferirlo immediatamente per procedere al sequestro.

L’azienda produttrice non ha ha fornito elementi utili all’Oms, che possano giustificare la presenza così alta di un eccipiente dannoso come il glicole, né accertare la sicurezza e la qualità di questi sciroppi.

Di recente era già scattato un alert da parte della stessa Oms su altri farmaci liquidi contaminati, che aveva invitato i produttori a testarli meglio prima di metterli in commercio. Nel nuovo avviso di oggi, dopo i casi accertati a fine dicembre 2022, l’organizzazione richiede una maggiore sorveglianza all’interno delle catene di approvvigionamento dei Paesi che potrebbero essere interessati da queste partite di sciroppi.