Non mischiare questi detersivi per casa, lo fanno quasi tutti ma è sbagliatissimo

Quasi tutti lo fanno eppure è una pratica sbagliatissima: non mischiare questi detersivi per casa. Ecco i danni che potresti arrecare non solo alla tua abitazione.

Attenzione ai prodotti utilizzati per le pulizie domestiche

Per avere una casa pulita e brillante ci affidiamo il più delle volte a prodotti pubblicizzati che promettono risultati efficienti. Si tratta di detergenti o detersivi dei quali spesso ignoriamo le sostanze o gli ingredienti che li compongono.

Molte volte ci affidiamo semplicemente al nome o al brand non pensando che possiamo pulire casa utilizzando semplicemente prodotti naturali. Sai per esempio che l’aceto di mele è un detergente potentissimo?

Con esso puoi far brillare i vetri delle docce ma anche i lavandini del bagno. Il bicarbonato di sodio, se mescolato con l’acqua, darà vita invece ad una soluzione incredibile per lucidare il piano cottura opaco e macchiato della tua cucina.

Un errore comune che tantissime persone fanno è però un altro. Tanti non si limitano semplicemente ad acquistare prodotti tossici o nocivi ma mescolano anche più detergenti insieme. Questo è un problema. Ecco perché non dovresti mai farlo.

Non mischiare questi detersivi per casa

A chi non piace avere sempre una casa pulita, ordinata e profumata? Per disinfettare, lucidare e far brillare ogni superficie acquistiamo ogni giorno tantissimi prodotti che promettono di donare risultati incredibili.

Certamente saprai che bisogna utilizzare detergenti diversi a seconda di ciò che dobbiamo pulire: pavimenti, vetri o il piano cottura della cucina necessitano di prodotti differenti.

La maggior parte di quelli presenti in commercio sono realizzati con componenti chimici e sostanze tossiche che possono essere molto pericolose. Un errore che tante persone fanno è questo: miscelare impropriamente detergenti diversi per casa credendo di pulire meglio ogni superficie.

Niente di più sbagliato. Alcuni detergenti, come hanno dimostrato diversi studi, contengono dei principi attivi che se uniti con altri, possono provocare solo danni. La candeggina è un esempio. Formata da ipoclorito di sodio, non dovresti mai unirla all’acido muriatico.

Questi due detergenti insieme, generano gas che sono nocivi se inalati, soprattutto per le vie respiratorie. Ancora, mai mischiare la candeggina con l’alcool etilico: i fumi che la combinazione di questi due prodotti generano, sono pericolosissimi tanto da fungere da anestetico.

Non dovresti mai mescolare nemmeno l’acido cloridrico con la soda caustica: vengono fuori dei gas caldi che provocano lacrimazione, tosse e problemi respiratori. La combinazione di questi ingredienti che ti abbiamo menzionato dà vita a delle esalazioni pericolosissime per il corpo umano. Ma non è tutto.

Se mescolati, i principi che compongono questi prodotti possono bruciare plastica o contenitori che li contengono. È necessario dunque non solo evitare di mescolare detergenti diversi per casa ma anche conservarli adeguatamente.

La candeggina o l’acido muriatico, per esempio, non dovrebbero mai essere esposti alla luce del sole ma conservati lontani da ogni forma di calore. Altra specifica: non dovresti mai metterli in contatto con i metalli perché essendo corrosivi possono distruggerli.

Ecco ciò che succede a mischiare questi detersivi per casa. Lo fanno quasi tutti ma è davvero sbagliatissimo. Evita questo errore e cerca di sostituire detergenti tossici o chimici con prodotti naturali.