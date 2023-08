Diletta Leotta è diventata mamma: è nata la piccola Aria

Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta, l’annuncio della nascita di Aria è stato dato sul profilo Instagram della conduttrice.

Diletta e Loris Karius stanno insieme da circa un anno, si sono conosciuti in Inghilterra dove il portiere del Newcastle è di casa e dove la bionda showgirl era in vacanza studio per migliorare il suo inglese. Difficile per la giovane coppia contenere la felicità, si tratta infatti della prima figlia per entrambi e in una foto condivisa sul famoso social, si vede la neomamma che tiene in braccio una bambina, mentre il compagno con una torta in mano, festeggia l’avvenimento e le da’ un tenero bacio in fronte.

Diletta Leotta è diventata mamma

Le foto col pancione di una Diletta Leotta raggiante ci hanno fatto sognare per tutta l’estate, oggi è venuta al mondo la piccola Aria, primogenita della coppia formata dalla conduttrice di Dazn e dal portiere tedesco del Newcastle Loris Karius.

Nelle immagini diffuse in Instagram, questo il social scelto per dare la lieta novella, si vede la 32enne (proprio oggi è il suo compleanno) in un grande sorriso mentre viene baciata dal compagno e mentre stringe in braccio la sua bambina.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria” ha scritto semplicemente, riassumendo in queste poche parole la felicità di questo lieto evento. “Sei il regalo più bello che potessimo ricevere” ha aggiunto.

Di certo non dimenticherà questo compleanno la conduttrice catanese che proprio oggi ha compiuto 32 anni. Questo è stato il regalo più bello e il più desiderato da entrambi.

La bambina è nata al San Raffaele di Milano alle 8.47 di questa mattina. Due foto sono state postate nei profili social della coppia, come il doppio festeggiamento di oggi. Tanti i messaggi arrivati sotto ai post, da parte dei follower che hanno fatto i loro auguri alla coppia ma anche da parte degli amici vip.

Fra questi ultimi Chiara Ferragni, Elodie, Elettra Lamborghini e Federica Pellegrini, quest’ultima fra l’altro ha annunciato propri pochi giorni fa la sua gravidanza. Ancora, anche le congratulazioni di Paola Turci, seguite da tanti altri commenti che stanno arrivando anche in queste ore.

La scelta del nome

Abbiamo saputo il nome della bambina in contemporanea alla pubblicazione delle prime foto della neomamma ma in effetti la stessa Diletta aveva detto di non averlo ancora deciso.

“Quando la vedrò e la terrò in braccio per la prima volta sceglierò il nome” e così è stato. Una scelta decisa dall’istinto, come aveva affermato nell’intervista a La Gazzetta dello Sport rilasciata i primi di agosto.

Diletta si è aperta rivelando le mille emozioni che la pervadevano a pochi giorni dal termine della gravidanza. “Non so cosa aspettarmi, è qualcosa di grande e potente. Non so il nome della nostra bambina, lo sceglieremo d’istinto quando la vedremo per la prima volta”.

Si chiama Aria, un nome bellissimo ed evocativo che in realtà deriva dal greco e rimanda al dio della guerra Ares. Ma in Italia è una parola di grande significato, un elemento a cui tutti dobbiamo la nostra esistenza, una cosa che respiriamo e che rende possibile la vita. Un qualcosa di indispensabile ma impercettibile.

Si tratta di un significato profondo, un nome semplice per una bambina molto attesa, primogenita per entrambi. La coppia si è conosciuta un anno fa ed è innamoratissima e molto affiatata. Diletta ha seguito un periodo di riposo in questi giorni, seguendo le partite di Serie A dal divano di casa.

“Sono molto emozionata e mentre i primi mesi sono stati molto duri, ora sono davvero felice e non vedo l’ora di vedere la mia bambina” ha detto nell’intervista al giornale sportivo. Anche il fidanzato 30enne Loris Karius ha detto alcune cose in questi mesi, dicendo che la compagna se la stava cavando bene e lui cercava di supportarla al meglio come poteva. “Farò lo stesso in futuro e resteremo ottimisti”.

Congratulazioni ai neo genitori e benvenuta alla piccola Aria.